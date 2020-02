vor 2 Min.

Ein Weltmeister in Königsbrunn

Arno Wielgross berichtet über das Kakaogeschäft

Die Schüler der 8. Klassen des Gymnasiums Königsbrunn hatten am 9. und 10. Januar einen Schokoladenweltmeister als Gast: Arno Wielgross. Er hat mit seiner Schokolade die Silber- und Bronzemedaille bei den „International Chocolate Awards“ gewonnen. Beim Besuch erklärte Wielgross die Problematik der Nachhaltigkeit im peruanischen Regenwald und des Fairen Handels im Kakaogeschäft. Das Unternehmen Perú Puro GmbH beziehe den ökologisch angebauten Kakao direkt von 45 Kleinbauern in Peru und lasse ihn zu leckerer Schokolade und anderen Produkten verarbeiten. Die Kleinbauern seien in diesem Unternehmen Partner auf Augenhöhe. Demnach gibt es keine Zwischenhändler, die ebenfalls an dem Kakao verdienen. Somit erhalten die Bauern ein faires Einkommen, das sogar über das Fair-Trade-Niveau hinausgeht. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein „Frederic Hilfe für Peru“ investiert Perú Puro in die Aus- und Weiterbildung der Kleinbauern, damit sie den Kakao nachhaltig anbauen können, um somit den Regenwald zu schützen. (SZ)

