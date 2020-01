03.01.2020

Ein Winterlied ist die Lösung

Gesucht war „Leise rieselt der Schnee“. Wer den Hauptpreis gewonnen hat

Von Maximilian Czysz

Die Resonanz war riesig: Über 600 Leser haben sich am großen Adventsrätsel der Redaktion beteiligt. Erraten werden mussten 21 Orte, in denen sich die ausschnittsweise gezeigten Kirchen befinden. Wer die Buchstaben richtig in den Lösungsstreifen eingetragen hatte, kam auf eines der bekanntesten deutschen Winterlieder: „Leise rieselt der Schnee“ von Eduard Ebel. Gut möglich, dass er tatsächlich am Wochenende rieselt – der Wetterbericht geht davon aus.

Während die einen auf die ersten Flocken warten, darf sich Albrecht Schaufler aus Mittelneufnach über den Hauptgewinn freuen. Felicitas Lachmayr, seit Januar Redakteurin der Schwabmünchner Allgemeinen und Nachfolgerin von Michael Lindner, der jetzt stellvertretender Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung ist, spielte Glücksfee. Sie zog Schauflers Karte. „Bei mancher Ansicht musste ich schon lange überlegen“, sagte der 80-Jährige, der früher als Landmaschinenverkäufer gearbeitet hatte. Entsprechend war er in der Gegend herumgekommen und kennt sich aus. Schaufler erhält einen Gutschein über 100 Euro beim Radlmarkt Reim in Bobingen.

Der zweite Preis – ein Gutschein über 80 Euro beim Pflanzenparadies Wörner in Neusäß – geht nach Langerringen. Gewonnen hat ihn Sabine Winterstein, die ebenfalls auf die richtig Lösung gekommen war. Sie hat in Anlehnung an den besonderen Weihnachtsgruß von Eduard Ebel (Leise rieselt der Schnee / Still und starr ruht der See / Weihnachtlich glänzet der Wald: / Freue Dich, Christkind kommt bald) eine stimmungsvolle Postkarte mit dem schneebedeckten Matterhorn im Sonnenuntergang an die Redaktion geschickt.

Gewonnen hat auch Radegundis Mögele aus Kreuzanger. Sie erhält einen Gutschein über 50 Euro beim Radlmarkt Reim in Bobingen. Die komplette Auflösung mit Bildern finden Sie auf "Seite 5

Die Preise können werktags zwischen 9 und 17 Uhr in der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen abgeholt werden.

