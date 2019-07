vor 19 Min.

Ein Zirkus in der Schule

Beim Mitmach-Zirkus Flip-Flop werden Schüler zu Artisten

Ein blaues Zirkuszelt hinter der Mehrzweckhalle, wo sonst im Sportunterricht gelaufen und gesprungen wird. Davor grasen Ziegen in ihrem Gehege und weiße Tauben flattern im Käfig. Das bedeutet, der Zirkus Flip-Flop ist wieder an der Grund- und Mittelschule Großaitingen eingetroffen. Alle vier Jahre kommt der Mitmach-Zirkus aus Niedersachsen an die Schule, damit alle Grundschuljahrgänge in diesen Genuss kommen.

Innerhalb einer Woche werden jeden Tag drei bis vier Klassen zusammengefasst und in einem Schnellkurs zu Artisten ausgebildet. Der Zirkusdirektor Daniel Schmidt und seine jungen Mitarbeiter Chantal Riedesel und Danny Frank teilen die Kinder nach ihren Neigungen ein. Die sportlichen Schüler gehen zu den Bodenakrobaten, wer Geschicklichkeitsspiele liebt, übt das Jonglieren mit Tellern und Reifen, wer gerne mit Tieren umgeht, studiert eine Ziegen- oder Taubendressur ein. Dazu gibt es noch viele Rollen für Clowns, Cowboys, Piraten, Tänzer oder den starken Samson.

An jedem Abend findet eine Vorstellung mit der jeweiligen Klassenzusammenstellung statt. Daniel Schmidt und seine beiden Assistenten unterstützen die Kinder, wobei es nicht auf Perfektion ankommt, sondern die Freude am Auftritt in der Manege spürbar wird. „Für die Kinder ist es ein besonderes pädagogisches Erlebnis, klassenübergreifend etwas zu erlernen und zu präsentieren“, sagt Grundschullehrerin Eva Weigert. Es ist erstaunlich, wie schnell Kinder das Jonglieren von Tellern auf Stäben oder mit leuchtenden Ringen erlernen. Piraten stecken ihren Kapitän in eine Schatzkiste und durchbohren diese mit Säbeln, Cowboys schießen zielsicher auf Luftballons und Clowns necken die strenge Manegenaufsicht und die Zirkuspolizei. Am letzten Tag gab es noch eine Gala-Vorstellung mit den besten Auftritten, dann reiste der Flip-Flop-Zirkus weiter in Richtung Allgäu. (rony)

