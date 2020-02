Ein besonderes Bonbon zum Abschied

Plus Mathilde Wehrle hört nach sieben Jahren an der Spitze des Bobinger Kammerorchesters auf. Jetzt darf sie ein Leben lang zu allen Konzerten - und muss keinen Eintritt bezahlen.

Wechsel an der Spitze des Kammerorchesters Bobingen: Nach fast sieben Jahren als Vorsitzende hatte sich Mathilde Wehrle aus Horgau für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ganz im Zeichen ihrer Verabschiedung, aber auch von Ehrungen stand daher die Mitgliederhauptversammlung.

Auf eine stolze Bilanz konnte Mathilde Wehrle in ihrem Bericht zurückblicken. Gleich zu Beginn ihres Vorstandsamtes wurde dem Erscheinungsbild ein neues Gesicht gegeben: Neues flottes und buntes Logo, neuer Internetauftritt mit moderner Gestaltung der Homepage, Rollups, Fahnen für die Bühnenrückwand, Design der Plakate, Einladungen, Programme oder Eintrittskarten – alles aus einem Guss.

Aus der von ihr initiierten Konzertreihe „Alte Meister“ entstanden jährliche Konzerttourneen, in denen sich das Orchester weit über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat. In ausgewählten Konzertorten begeisterte das Orchester das Publikum. Mit Werken von Mozart, Beethoven, Haydn, Dvorak, Tschaikowky, Ravel, Smetana und Bizet setzte Ludwig Schmalhofer die alten Meister in den Fokus, bei diesen Konzerten in sinfonischer Besetzung, verstärkt durch junge Spitzenmusiker aus Musikhochschulen und auch Profimusiker. Ganz besonders dankte Mathilde Wehrle dem musikalischen Leiter Ludwig Schmalhofer, der die anspruchsvollen Programme ausgewählt hatte: „Mit unglaublichem Engagement hast Du das Orchester zu einem Höhenflug geführt, bei dem der Funke durch sichtbare Spielfreude auf das Publikum übergesprungen ist.“ Eine Fotopräsentation rundete die Rückschau ab.

Über die Kassenlage berichtete Schatzmeister Rudolf Hartl. Die von der Vorsitzenden ausgehandelten Gagen und Zuschüsse – über die Regelzuschüsse hinaus – in Höhe von 27000 Euro bildeten eine wesentliche Grundlage. „Ohne diese akquirierten Zuschüsse hätten wir die Konzerte in diesem Umfang nicht durchführen können“, sagte Hartl. In seinem Ausblick berichtete Dirigent Ludwig Schmalhofer über schon geplante Konzerte in der Singoldhalle Bobingen, im Schloss Höchstädt sowie im Parktheater Göggingen: „Im Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 müssen es natürlich auch Werke von Beethoven sein.“

Die Freude war groß, als Konzertmeister Andreas Fischer nach Beschluss der Versammlung Mathilde Wehrle eine Urkunde zur Ernennung als Ehrenmitglied überreichte, garniert mit einer Ehreneintrittskarte für zwei Personen für alle Konzerte auf Lebenszeit. Als weitere Überraschung folgte ein Gemeinschaftschor mit einem von Wolfgang Tressel gedichteten Lied auf der Melodie der Bayernhymne, begleitet von Orchestermusikern. Ehrenurkunden und Abzeichen erhielten auch aktive Mitglieder für ihr jahrelanges musikalisches Wirken: die stellvertretende Vorsitzende Gertrud Buck (Cello) und Beisitzerin Veronika Hartl (Geige) für 25 Jahre, Edith Frank (Geige) und Marie Eisenhut (Geige) je für zehn Jahre. Bei den Neuwahlen wurde anschließend Olga Koudriachova zur neuen Vorsitzenden gewählt und Gertrud Buck als 2. Vorsitzende, Rudolf Hartl als Schatzmeister, Maria Braun als Schriftführerin sowie als Beisitzer Andreas Fischer, Veronika Hartl, Kurt Valek, Lutz Winterhalter und Regina Heisler (neu), Tochter des langjährigen Vorsitzenden Lothar Drössler. Als Rechnungsprüfer wurde Roland Delics bestätigt. (SZ)