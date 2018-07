vor 19 Min.

Ein bewegender Abschied

Karina Lober und Prisca Leeb verlassen die Lechfelder Pfarrei

Von Hieronymus Schneider

Sie haben ihre Spuren auf dem Lechfeld hinterlassen, das wurde beim feierlichen Abschied für die Pastoralassistentin Prisca Leeb und die Gemeindereferentin Karina Lober in der Kirche St. Martin sehr deutlich. Schon die große Schar der Ministranten beim Einzug und der neben dem Altar versammelte Kirchenchor mit einem kleinen Orchester wiesen darauf hin, dass es ein besonderer Gottesdienst ist. Die in Dietmannsried im Allgäu geborene Prisca Leeb kam vor fünf Jahren zur Pfarreiengemeinschaft Lechfeld, Karina Lober ist schon seit neun Jahren hier. Beide waren vor allem in der Kinder- und Jugendseelsorge tätig. Pfarrer Thomas Demel zog mit dem Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ den Vergleich, dass sie nun die Weideplätze wechseln und ermunterte die „Schäfchen“ der bisherigen Weide dazu, ihren Dank auszudrücken. So dankte ein Kind dafür, dass Prisca bei der Familienwallfahrt die Kinder immer wieder an Rast- und Spielplätze führte und für die tollen Feste im Pfarrgarten. Eltern dankten für die gemeinsamen Gottesdienste, Wochenenden und Sternwallfahrten. Immer wieder wurde erwähnt, wie gut Prisca und Karina etwa bei der Rausgehzeit, beim Kinderchor oder bei den Vorbereitungen zur Erstkommunion und Firmung von Jesus erzählen konnten und Kindern und Eltern den Glauben nahebrachten. Gerührt nahmen die beiden Laienseelsorgerinnen auf den Altarstufen sitzend die Dankesworte der Sprecher entgegen, die sich zu ihnen setzten. Nach dem Schlusslied „Nehmt Neuland unter den Pflug“ bedankten sich Karin Krimshandl vom Kindergarten Klosterlechfeld, Vertreter des Bibelkreises Obermeitingen und der Papst-Franziskus-Gespräche sowie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hermann Franze und die Pastoralratsvorsitzenden mit Segenswünschen und Geschenken für die gute Zusammenarbeit.

Wohin führt der Weg der beiden Religionspädagoginnen? Prisca Leeb, die nun den Status der Pastoralreferentin erworben hat, geht in Mutterschutz. Sie erwartet ihr viertes Kind und wird die nahe Zukunft bei ihrer Familie in Haunstetten verbringen. Nach der Mutterpause hofft sie auf eine wohnortnahe Stelle. Die Thannhauserin Karina Lober tritt am ersten September eine neue Stelle als Gemeindereferentin in Burgau im Rahmen der Gemeindeberatung des Bistums an. Mit vielen Gesprächen und Umarmungen klang die Abschiedsfeier beim Stehempfang im Foyer der Kirche aus.

