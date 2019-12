06:14 Uhr

Ein bezaubernder Abend bei der „Revue mit Menü“

Die „Revue mit Menü“ feiert in der Königsbrunner Kleinkunstbühne Premiere. Die zahlreichen Künstler und das ausgezeichnete Essen kommen beim Publikum gut an.

Von Claudia Deeney

Eine geglückte Premiere sowohl für die Gastgeber als auch für Gäste und Künstler feierte das Team der Kleinkunstbühne am vergangenen Wochenende.

Zum ersten Mal hatte der Verein eingeladen zu „Revue mit Menü“, um das Jahr gebührend zu verabschieden. Dabei hatten sich die Verantwortlichen schon Ende 2018 Gedanken darüber gemacht, wie und in welchem Rahmen ein solches Event funktionieren kann.

„Wir haben bereits im Frühjahr die Künstler ausgesucht und gebucht. Auch haben wir uns dafür entschieden, ein möglichst vielseitiges Programm zu bieten“, erklärt Sven Hertel als 1. Vorsitzender das Konzept der beiden Abende.

Und das kam beim Publikum bestens an. Auf die Frage was den Gästen an Tisch Nummer 5 am besten gefallen hat, antwortet Julia Erhard spontan: „Der Magier, ich finde das unglaublich wie er das mit dem Gedankenlesen macht, aber die junge Geigerin ist auch super.“ Evelyn Mayer pflichtet ihr bei: „Da hatte ich richtig Gänsehautgefühl bei ihrem Spiel, aber Madame Divot finde ich auch aufregend.“ Und dann natürlich noch die Reifenakrobatin und die Akrobatin an der Polestange, werfen die Herren am Tisch mit ein. Wobei, der Handstand-Künstler Danilo lieferte auch eine beeindruckende Performance ab und die Showgirls von der DanceEmotion sind eine wahre Augenweide.

Wie kam das Kreuz auf die Hand?

Die beiden Paare konnten sich nicht so wirklich entscheiden, aber der Magier Louis von Eckstein hat insofern Evelyn Mayer verzaubert, als dass sie mit ihm auf der Bühne stand und zwar mit makellos sauberen Händen. Die sie auch nach Aufforderung des Künstlers allen anderen Gästen zeigte. Als sie die Bühne verließ verzierte ihre linke Handinnenfläche ein kleines akkurates Kreuz, aufgetragen mit einem Textmarker. Allerdings ohne, dass sie selbst gesehen und auch nur gespürt habe, wie von Eckstein das Kreuz bei ihr aufmalte. Auch vom Publikum hat niemand einen direkten Kontakt beobachtet. „Ich kann mir das einfach nicht erklären“, lachte Mayer fröhlich.

Ebenso erging es Sabine Stinglwagner. Auch sie wurde auf die Bühne geholt und staunte sichtlich, als sich ein kleiner Tisch wie von Zauberhand erhob und tanzte. Sogar einen Blick unter die Tischdecke warf sie, es war aber auch aus der direkten Nähe des fliegenden Objektes nichts zu sehen. „Ich habe nicht die geringste Ahnung wie er das gemacht hat“, so die Augsburgerin.

Von Eckstein hatte sein Publikum auf alle Fälle bestens im Griff und beweist sein Talent auch als Gedankenleser. Da traut sich so mancher Gast nicht mehr, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, was Madame Divot dann übernimmt. Je später der Abend, desto interessanter und pikanter nicht nur die zahlreichen Outfits sondern auch die Anmerkungen und Witze.

Mörderisch hohe High-Heels

Auf mörderisch hohen High-Heels stöckelt die Moderatorin Hüfte schwingend lässig durchs Publikum und ist schon wegen ihrer Größe herausragend. Mit überraschend tiefer Stimme singt sie zu zahlreichen weltbekannten Melodien ihre deutschen Texte und liefert dabei eine perfekte Show ab. Sie kann sowohl frivol, wie sie mit Witzen beweist, in denen Wespen, verborgene Körperteile und Ärzte eine Rolle spielen, als auch märchenhaft. Das Lied von der Nacht im Dezember präsentiert Madame Divot als „Eiskönigin“ und wird von der erst 16-jährigen Mandy Bartlett an der Violine und einer Tänzerin begleitet. Nicht nur wunderbar anzuhören, sondern auch ein exquisiter Anblick.

Und den bieten nicht nur alle Künstler des Abends, sondern auch die Gerichte des dreigängigen Menüs mit einem zusätzlichen Starter vorneweg. „Das Essen ist das Beste“, sagt denn auch Wolfgang Sieger an Tisch Nummer 5. Mit der Meinung steht Sieger, dem Applaus für Koch Washington Rojas zu urteilen nach, nicht alleine da. Die Hauptspeise begleiten die Musiker Natalie Rohrer und Patrick Zech und wer fertig gegessen hat, singt beschwingt mit.

Augsburgs Citymanager Heinz Stinglwagner bringt es am Ende des vierstündigen Events auf den Punkt: „Es gefällt mir hier sehr gut, die Location bietet einen fast schon intimen Rahmen, als Gast bin ich nah am Geschehen und man fühlt, dass die ganze Veranstaltung mit sehr viel Liebe gemacht ist.“

Themen folgen