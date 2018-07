vor 35 Min.

Ein buntes Miteinander für alle

Im Fokus steht beim Annafest in Langenneufnach die Familie. Eine Verstärkung gibt es für die Ministranten der Pfarrgemeinde.

Von Siegfried P. Rupprecht

Sie komme seit vielen, vielen Jahren zum Annafest nach Langenneufnach und freue sich immer wieder auf das nette Miteinander. Gertrud Schuster kam ein bisschen ins Schwärmen: „Die Veranstaltung ist wichtig für die Dorfgemeinschaft, sie fördert die Kommunikation.“ Kirchenpfleger Wilhelm Knoll hob vor allem das breite Besucherspektrum hervor. „Das Annafest ist lebendig und generationenübergreifend zugleich.“ Und das sei gut so, betonte er.

In der Tat: Die Veranstaltung, wiederum vom Pfarrgemeinderat bestens organisiert, hatte sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Familienfest gemausert. Auch diesmal gesellten sich dort Jung und Alt, lauschten den zünftigen Klängen des örtlichen Musikvereins oder kamen zu einem Ratsch in Gruppen zusammen. Die Speisen wurden vor den Augen der Besucher auf dem Grill frisch zubereitet und direkt auf die mit verschiedenen Salaten bestückte Teller gereicht.

Auch in der Turnhalle passt die Stimmung

Diesmal musste das Fest zwar witterungsbedingt in die Turnhalle verlegt werden, doch dies tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: In der Halle mussten sogar noch zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt werden, so groß war der Ansturm. Zum Teil dicht belegt war auch die Aula. Hier ging ein kleiner Flohmarkt über die Bühne. Nicht wenige Schnäppchenjäger stöberten zwischen angebotenen Spielsachen, Büchern, Laternen, Puppen und Holzbasteleien, feilschten, handelten und kauften.

Auch Anna Eichinger und Paulina Borkowska hatten alle Hände voll zu tun. Sie verwandelten mit ihren Schminktricks kleine Mädels in Schmetterlinge und Jungs in Batmen. Damit jeder wusste, wie er nach dem Schminken aussah, hatten die beiden Fotovorlagen mitgebracht. Sie selbst standen weniger auf das Materialistische. „Wir bevorzugen beide mehr Glitzer und Perlglanz“, sagt Anna Eichinger.

An einen Jahrmarkt erinnerte das Dosenwerfen. Ministranten der Pfarrkirche St. Martin betreuten das Spiel. Wer der ideale Dosenwerfer sei? „Der, der sowohl Geschicklichkeit als auch Ballgefühl und Zielgenauigkeit vereint“, meinten sie unisono. Draußen stand derweil der Nachwuchs beim Ponyreiten an.

Jede Anna bekam kostenlos Kuchen

Auf viel Resonanz stieß nachmittags die Kuchenauswahl. Rund 40 Variationen konnten Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Bögner und ihr engagiertes Team den Besuchern anbieten. Da sei manches Lieblingsrezept umgesetzt worden, erzählte sie. Erstmals sei das Team vor dem Fest auch gezielt auf Leute mit der Bitte um Unterstützung bei der Kuchenproduktion zugegangen. Jede Frau mit dem Namen Anna habe auch heuer wieder eine Gratistorte erhalten.

Monika Bögner zeigte sich von der Besucherzahl positiv überrascht: „Anfangs dachten wir, dass wir in Konkurrenz zu der zur gleichen Zeit stattfindenden Oldtimer-Rallye stünden.“ Um die Gäste länger zum Verweilen zu animieren, wurden nach dem Kaffeetisch noch Spielkarten auf die Tische gelegt. Etliche verstanden sofort die Geste, mischten die Karten und teilten sie dem Gegenüber aus. „66“, erläuterte der Geber kurz und forderte sein Gegenüber auf, mitzuspielen.

Gestartet wurde das Annafest wieder mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche. Dabei wurden zwei Ministranten feierlich neu in die Riege der Langenneufnacher Messdiener aufgenommen. Hier wartet die Pfarrkirche St. Martin übrigens mit einem kleinen Novum auf: Von den insgesamt circa 30 Ministranten sind rund die Hälfte bereits volljährig.

