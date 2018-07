vor 35 Min.

Ein doppelter Abschied an der Grundschule

Lehrerin Emma Krafft und die Sozialarbeiterin Barbara Angerstein verlassen die Langerringer Grundschule.

Am vorletzten Schultag verabschiedete Schulleiterin Anna Maria Bögler die Lehrerin Emma Krafft in den Ruhestand. Sie war 26 Jahre an der Langerringer Schule tätig und leitete noch zu Zeiten der Teilhauptschule Klassen bis zur sechsten Jahrgangsstufe. In den letzten Jahren war sie als Grundschullehrerin in Langerringen tätig und auch als Springerin im südlichen Landkreis eingesetzt. Emma Krafft blickt auf 43 Jahre Lehramtstätigkeit zurück. „Ich gehe seit 58 Jahren in die Schule, zuerst als Schülerin und dann als Lehrerin. Ich meine, dass das jetzt genug ist“, sagte sie zum Abschied zu ihren Schülern. Diese bedankten sich bei ihr mit dem Lied „Ich schenk Dir einen Regenbogen“ und überreichten je eine Blume, die so zu einem bunten Strauß wurden.

Nach sieben Jahren verlässt auch Sozialpädagogin Barbara Angerstein die Langerringer Grundschule. Sie war als Sozialarbeiterin von der St.- Gregor-Jugendhilfe für Schüler, Lehrer und Eltern eine gefragte Ansprechpartnerin. In der Schule führte sie die „Giraffensprache“ als kindgerechtes Mittel der gewaltfreien Kommunikation ein. Barbara Angerstein wird künftig Kindergartenleiterin in ihrem Heimatort Schwabegg. (rony)

