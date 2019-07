vor 57 Min.

Ein farbenfrohes Fest der Artistik

Das vielschichtige Programm des Leonhard-Wagner-Zirkus kommt bei den Gästen sehr gut an. Was die Artisten alles in und über der Manege präsentierten und was blaue Zungen mit dem Zirkus zu tun haben.

Von Uwe Bolten

Von der traumhaften Welt, welche die Besucher am Ende des schwarzen Eingangstunnels empfing, war von außen nichts zu sehen. Nur „Frau Riesig“ mir ihren Wunschbonbons, welche die Zungen derer, die es sich gewünscht hatten, blau einfärbten und das große „Circus“-Schild über dem Eingang ließen einiges erwarten. Das Innere der großen Schulturnhalle hatte nichts mehr mit einer Sportstätte gemeinsam, wenn auch die Aktivitäten der öffentlichen Premiere von den jungen Künstlern durchweg körperliche Höchstleistungen verlangten.

„Wir haben uns heuer dafür entschieden, die über 20 Einzelnummern in eine Geschichte einzubinden“, sagte Nuri Shahiko, Lehrer an der Leonhard-Wagner-Realschule. Zusammen mit Armin Mattler vom Gymnasium und Lana Barz von der Mittelschule bildet er das Organisationsteam, welches das Wahlfach „Bewegungskünste“ in den Leonhard-Wagner-Zirkus („LeWaZi“) verwandelte. „Das Spiel der Farben“, so der Titel des über zweistündigen Programms, erzählt vom Disput der Farben über ihre Wichtigkeit, die das Entstehen der Übermacht der Dunkelheit durch die Uneinigkeit, der Erkenntnis, dass in einer bunten Welt alle Tönungen ihren Platz haben und den Sieg über den Herrn der Dunkelheit durch gemeinsames und respektvolles Handeln.

Unter der aus vielen Lichtern bestehenden Zirkuskuppel, eingerahmt mit einer bunt illuminierten Arena-Begrenzung, zeigten dann alle Mitwirkenden eine atemberaubende Show. Mitglieder des Wahlfachs Veranstaltungstechnik der Realschule unter der Leitung von Marco Zimmert, welche die aufwendige Bühnenkonstruktion erst möglich gemacht hatten, setzten die Darbietungen ebenso gekonnt ins Licht. Bodenakrobaten, Einradfahrer, Rhönrad-Artisten, Jongleure, Seiltänzer, Zauberer, Clowns und Turnakrobaten zeigten in kurzen Bildern ihr Können und ihr Geschick. Wer einmal versucht hat, auf einen Hocheinrad zu fahren, ein Diabolo in kunstvollen Varianten auf der Schnur tanzen zu lassen, Menschen durch Bewegungen und Pantomime zum Lachen zu bringen oder synchron anspruchsvolle Figuren auf Turnmatte oder Barren zu vollführen, kann die Leistungen der jungen Ensemble-Mitglieder nachvollziehen. Phasenweise wurden die Darbietungen durch nahezu professionellen Livegesang wirkungsvoll untermalt. Spektakuläre Höhepunkte, ohne die Leistungen der bodengebundenen Künstler zu schmälern, setzten die Artisten aus dem Bereich Luftakrobatik. Ob am Vertikaltuch und -seil, Luftring, Trapez, Luftnetz, Vertikalseil, Würfel oder Rhönrad: Alle Artisten begeisterten neben ihrer ausgeprägten physischen Stärke mit äußerst ausdrucksstarken Darbietungen, die in dieser Altersgruppe nicht selbstverständlich ist. „Es macht halt Riesenspaß, als Teil der großen Zirkusfamilie seinen Träumen näher zu kommen“, sagte eine Akrobatin aus dem Bereich Seiltanz.

Im großen Schlussbild nahmen die fast 100 Artisten bei ihrem fulminanten Abschlusstanz den stürmischen Beifall des Publikums entgegen.

Mehr Bilder vom Leonhard-Wagner-Zirkus gibt es unter

www.schwabmuenchner-allgemeine.de/bilder

Themen Folgen