22.10.2020

Ein frischer Blick aufs Bobinger Gemeindeleben

Plus Judith Wagner absolviert in der Dreifaltigkeitsgemeinde den Praxisteil ihrer Ausbildung zur Religionspädagogin. Wie sie den Start bewertet und worauf sie sich freut.

Von Anja Fischer

Jung, fröhlich, dynamisch, das sind sicherlich alles Attribute, die auf Judith Wagner, die neue Religionspädagogin in der evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Bobingen zutreffen.

Seit dem 1. September tut Wagner dort ihren Dienst und hat sich nun schon ein bisschen eingelebt. "Ich bin überall herzlich aufgenommen worden", sagt Wagner. "Außerdem darf ich bei allen Gremien und Gruppen hineinschauen und dort meine Fragen stellen." Dieses Entgegenkommen genieße sie sehr. Judith Wagner befindet sich derzeit im Vorbereitungsdienst. Das ist der zweite Teil ihrer Ausbildung zur Religionspädagogin nach dem Studium. Nun geht es für zwei Jahre in die Praxis, bevor die letzten Prüfungen anstehen. Erst danach geht Judith Wagner auf ihre erste feste Stelle.

Judith Wagner stammt aus einer Pfarrersfamilie

Die 23-Jährige entstammt selbst einer Pfarrersfamilie, viele Dinge sind ihr also nicht fremd. Klar falle ihr da manches leichter als beispielsweise ihren Studienkollegen, meint Judith Wagner. Andererseits sei es eine interessante Erfahrung, neue Arbeits- und Herangehensweisen kennenzulernen. Das komme ihr bei ihren vielen verschiedenen Aufgaben zugute.

In der evangelischen Gemeinde ist sie für den Religionsunterricht an der Grundschule an der Singold in Bobingen sowie an der Mittelschule in Königsbrunn zuständig. "Daneben bin ich offiziell mit sieben Stunden pro Woche in der Gemeinde tätig", erklärt Wagner. Sie ist in der Kindergruppe dabei, lässt sich im Jucafö sehen, beim Frauentreff oder beim Seniorennachmittag. Auch die Konfirmationsarbeit gehört mit zu ihren Aufgaben. "Wenn wir im nächsten Jahr ein Confi-Camp machen könnten, darauf würde ich mich schon sehr freuen", blickt Wagner in die Zukunft. Das steht aber in der derzeitigen Situation noch in den Sternen.

Die Neu-Bobingerin wollte zunächst Religion nicht zum Beruf machen

Auch wenn Corona vieles schwieriger macht – Judith Wagner fühlt sich langsam angekommen in Bobingen und im Alltag ihres Berufslebens. "Ich habe mit Pfarrer Lukas und Pfarrerin Funk zwei tolle Ansprechpartner und habe auch mit unserem neuen Vikar einen tollen Austausch“, sagt sie und freut sich schon auf die nächste Zeit.

Dabei war es nach ihrem Schulabschluss gar nicht sicher, dass Judith Wagner in den religiösen Berufsbereich geht. "Ich habe lange gesagt, mit Religion will ich nichts machen“, sagt die Pfarrerstochter. Nach der Schule sei sie dann für ein Jahr in Neuseeland gewesen und habe dort gemerkt, wie sehr ihr der religiöse Alltag doch fehle. "Eigentlich wollte ich ja Grundschullehramt studieren, aber dann habe ich geschaut, was es in diesem Bereich sonst noch alles gibt", erzählt Wagner. Die Arbeit als Religionspädagogin verbindet nun beides: Schuldienst und Gemeindearbeit.

Auf ihre weitere Zeit in Bobingen freut sich Judith Wagner schon sehr. Vor allem in die Jugendarbeit möchte sie gerne noch hineinschnuppern, die "kenne ich von daheim nicht so sehr." Noch knapp zwei Jahre hat die junge Frau in ihrer neuen Heimat dazu Zeit. Dann geht es wohl weiter. Aber bis dahin wird sie hoffentlich viele Ideen in der Dreifaltigkeitsgemeinde umsetzen können.

