vor 21 Min.

Ein ganzer Messetag für Senioren in Bobingen

Vorträge und Infoständen geben in Bobingen Tipps für Lebensqualität im Alter. Warum ein Glückslos dabei hilft.

Von Pitt Schurian

Mit dem Ehrgeiz des eigenen Teams und einem Zuschuss von 5000 Euro aus den Erträgen der Lotterie Glücksspirale veranstaltet die Sozialstation Bobingen am 25. Mai ihre erste Seniorenmesse. Sie findet von 10 bis 18 Uhr im Laurentiushaus statt. Dort gibt es laufend Vorträge und Infostände. Der Eintritt ist frei.

21 Aussteller haben sich schon angekündigt

21 Aussteller, Beratungsstellen, Firmen und Institutionen haben sich bereits angesagt. Sie informieren zielgerichtet für Senioren aus den Bereichen Wohnen, Betreutes Wohnen, Wohnraumgestaltung, Hilfsmittel, Mobilität, Sehen und Hören, Sport und Fitness, Physiotherapie, Hausnotruf, Sicherheit, Vorsorge, gesunde Ernährung, Mahlzeitendienst, Unterstützungsangebote im Alltag und mehr. Organisatorin ist Carolyn Kreuzer, die Leiterin der Sozialstation Bobingen. Diese wird ebenfalls ihre Angebote im Vorfeld der Pflege präsentieren.

Der Zuschuss der Lotterie Glücksspirale habe ihr sehr geholfen, den Kostenaufwand für diese Messe zu decken, sagt Kreuzer. Nicht abnehmen konnte er ihr jedoch den organisatorischen Aufwand. Nachdem sie jedoch viele Kontaktstellen und Firmen angeschrieben hatte, war das Echo groß. Die Mitwirkung verspricht einen informativen Tag für alle Interessenten.

Es geht um ein erfülltes Leben im Alter

Es geht keineswegs um Pflege, wie mancher meinen könnte, sondern vor allem um ein erfülltes Leben im Alter. „Zu Hause daheim“ lautet dazu das Motto einer bayernweiten Aktionswoche zum Wohnen im Alter des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Diese Aktion war Anstoß für die Messe in Bobingen, veranstaltet durch die örtliche Sozialstation. Ähnliche Aktionen gibt es Ende Mai auch in anderen Städten in Bayern.

Senioren sowie deren Angehörige sind aufgerufen, sich zum Thema „Wohnen im Alter“ zu informieren. Aber auch Menschen ab 50 sind eingeladen, über ein positiv erfülltes Leben im Alter nachzudenken und sich Anregungen für die Umsetzung zu holen, sagt Carolyn Kreuzer.

Thema ist, was den Alltag erleichtern und die Lebensqualität steigern kann. Neben den Infoständen gibt es ein umfassendes Programm aus Vorträgen und „Mitmach-Angeboten“. Jüngere Besucher können einen Alterssimulationsanzug anprobieren, um die typischen Einschränkungen älterer Menschen zu erleben. Das Messe-Bistro steht für eine Ruhepause zur Verfügung. Das Ziel der Sozialstation: Besucher sollen Voraussetzung für ein selbstbestimmtes und aktives Leben im Alter kennenlernen. Hinzu kommen viele praktische Tipps für den Alltag in der eigenen Wohnung. Um 10.30 Uhr findet die offizielle Eröffnung der Seniorenmesse mit Grußworten des Landrats Martin Sailer und des Bürgermeisters Bernd Müller statt.

Zur Einführung gibt es einen Vortragsabend

Schon eine Wochen zuvor veranstaltet die Sozialstation Bobingen einen Vortragsabend zum Thema „Länger selbstbestimmt zu Hause leben“. Er findet am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr ebenfalls im Laurentiushaus an der Pestalozzistraße 6 statt. Der Vortrag ist laut Carolyn Kreuzer sehr praxisbezogen und richtet sich an Senioren sowie deren Angehörige.

Carola Leib informiert dabei über vielfältige Möglichkeiten, wie Menschen ihr Zuhause im Alter nach ihren Wünschen gestalten bzw. einem neuem Bedarf anpassen können. Aber auch, wie es gelingen kann, wenn man Unterstützung benötigt – ob baulich, technisch oder durch Beratung, Betreuung, Hilfe und Unterstützung im Alltag, Angebote der Nachbarschaftshilfe und so weiter. Die Teilnahme auch an dieser Veranstaltung ist kostenfrei, um Anmeldung wird jedoch gebeten unter Telefon 08234/96210 oder per mail an: info@sozialstation-bobingen.de

Themen Folgen