Ein ganzes Dorf wird zum Garagenflohmarkt

Plus In Langerringen kann jeder mitmachen. Auf dem Flohmarkt in dem Dorf sind einige Kuriositäten zu finden.

Von Maximilian Hornung

Es wird geredet, gelacht, bestaunt und gefeilscht: Beim ersten Garagenflohmarkt in Langerringen wurde angeboten, was die Corona-Entrümpelung ans Licht gebracht hatte. Auch so manche Kuriosität war zu finden. In der Hofeinfahrt von Sara Eisenbarth fielen sofort mehrere Mützen ins Auge: „Ich habe meine Haare gespendet und die Zeit danach haben mir viele Damen diese Mützen gehäkelt“, erklärte Eisenbarth, was es mit den Kopfbedeckungen auf sich hat. Aus ihren Haaren wurden in Hamburg Perücken für Bedürftige gemacht. Gegen eine kleine Spende wechselten die Mützen in Langerringen den Besitzer.

Selbstgebaute Stühle und Puppen als Wanderbegleiter auf dem Flohmarkt

Einen Stand weiter verkaufte Susanne Werli selbst gebaute Vogelhäuschen und Stühle. „Es ist das Hobby meines Vaters. Er baut sie mit wie viel Schweiß und Herzblut“, sagte Werli. Schon kurz nach der Eröffnung kamen viele Interessierte an ihren Stand. „Es überrascht mich, dass der Garagenflohmarkt so gut besucht wird.“

Auch an dem Stand von Michael und Nina Tomac herrschte reges Treiben. Viele Besucher bewunderten vor allem einen Schwimmreifen für Bierkästen. Mit diesem könne man auch im Wasser Bier kühlen und genießen, sagte Michael Tomac: „Wir haben das Stück vor drei Jahren in den USA bei einem Campingausstatter gekauft, viele gute Erinnerung haften daran.“ Ein witziger Gegenstand, über den auch viele Besucher schmunzeln konnten. Am Stand von Familie Knoll konnte übrigens eine Sammlung von Puppen aus den 1970er-Jahren erworben werben. Andrea Knoll verbindet viele Erinnerungen mit ihnen: „Mein Vater war in der Bundeswehr, deswegen haben wir in meiner Kindheit in vielen Ländern gewohnt. Von Texas über Deutschland nach Wales waren die Puppen immer bei mir.“

Die Idee zum langehrringer Garagenflohmarkt entsprang am Ammersee

Ursprünglich war der Garagenflohmarkt nur als Provisorium gedacht. „Normalerweise findet um diese Zeit der alljährige Kunsthandwerkermarkt statt, er wurde aber im Mai schon abgesagt“, sagte Mitorganisator Karl Reute. Die Idee, einen Flohmarkt zu veranstalten, kam Tina Weißig, als sie am Ammersee unterwegs war. Sie sagte: „Am Ammersee und in München sind solche Märkte üblicher.“

Die Veranstaltung hat noch einen anderen Aspekt: Während Corona sei es wichtig, dass die Menschen auch wieder vor die Türe treten und etwas Kontakt miteinander haben, sagte Reute.

Ursprünglich war der Garagenflohmarkt nur als Provisorium gedacht. Bild: Max Hornung

Auch der Bürgermeister von Langerringen, Marcus Knoll, war begeistert: „Es ist eine Flamme für das öffentliche Leben in der Corona-Krise.“ Vor allem aber sei es großartig, wie sich alle Teilnehmer an die Hygiene-Vorschriften gehalten haben. Knapp 60 Teilnehmer hatte der Flohmarkt, der viele Besucher nach Langerringen lockte. „Auch viele Tagesausflügler aus dem Umland sind gekommen, die normalerweise durchfahren“, sagte Reute.

