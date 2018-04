vor 16 Min.

Ein gelungener Auftakt

Der 25. Hobby- und Künstlermarkt gibt den Startschuss für das Festival „kunst & gesund“ der Stadt Königsbrunn. Nicht nur die Nostalgie lockt Aussteller und Besucher

Von Claudia Deeney

Frösche haben in der Brunnenstadt Tradition und sie gehören quasi als Wahrzeichen zum Stadtbild dazu. Sybille Heinisch hat sich vor zehn Jahren an den Fröschen ein Beispiel genommen: Sie sprang, sinnbildlich gesprochen, ins kalte Wasser, als sie 2008 mit acht weiteren Damen das „Kunstwerk“ aus der Taufe hob. Der Sprung hat sich auf jeden Fall gelohnt, am Wochenende fand der Hobby- und Künstlermarkt zum 25. Mal statt und bildete außerdem den Auftakt zum Festival „kunst & gesund“ der Stadt Königsbrunn.

Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher war als Organisatorin des Festivals ebenfalls am Samstag auf dem Markt und zu den getöpferten grünen Froschkönigen von Beate Heinzel fiel ihr gleich ein: „Sei kein Frosch und mach mit bei kunst & gesund“. So lädt sie die Bürger der Stadt und Gäste von außerhalb ein, die folgenden Events zu besuchen und das vielfältige Angebot zu nutzen.

Vielfalt, das macht auch das „Kunstwerk“ aus und Off-Melcher sieht den Markt als idealen Startpunkt an. „Kunst ist für die Seele, macht glücklich und glücklich sein ist gesund, das passt wunderbar in das Konzept des Festivals.“ Gerade Töpfern sei Seelenbalsam, es beruhige und inspiriere zugleich. „Und die Werke, die dann dabei herauskommen, kann man in den Händen halten, wie eben den Frosch“, lacht die Kulturbüroleiterin. Den hat Künstlerin Beate Heinzel aus der Brunnenstadt geschaffen und sie bestätigt: „Ich höre in meinen Kursen oft, dass die Teilnehmer beim Töpfern weg vom Alltag sind und sich auf positive Weise herausgefordert fühlen.“

Eine angenehme Herausforderung ist das interessante und bunte Angebot der 41 Anbieter für die vielen Besucher des Marktes. Es dauert seine Zeit, bis man an allen Ständen vorbeigeschaut und die Werke der Künstler besichtigt hat. Interessiert betrachten nicht nur Sabine Klimm und Sylvia Eisele die modernen Wandgestaltungen des Kirchenmalereibetriebes von Robert Filips aus der Brunnenstadt. So richtig vorwärts kommen die beiden Damen nicht, was auch daran liegt, dass sie sich durch Zufall getroffen und sich viel zu erzählen haben. „Grüß dich. Grüßt euch“, das hört man überall, viele Menschen, die das Kunstwerk besuchen, kennen sich untereinander oder auch die Künstler.

Letztgenannte schätzen einstimmig die familiär freundliche Atmosphäre, so auch Lisei Juchelka und Angelika Wetzler. Beide Künstlerinnen sind von Beginn an dabei und sagen: „Das Kunstwerk ist zwar immer größer, bunter und auch professioneller geworden, aber das Feeling unserer Anfangszeiten können wir immer noch spüren, es ist ein ganz besonderes Flair.“

Und dieses besondere Flair lockt auch die Seifenschmiede aus Ustersbach regelmäßig an, genau wie Modedesignerin Isabel Nörenberg aus Bobingen. Eine ziemliche Strecke zurückzulegen hat Anne Steger aus Aurachtal-Falkendorf (bei Herzogenaurauch). Die Realschullehrerin fertigt Dirndl-Kleider aus Omas Wäsche an und fällt mit einer Schürze aus ihrer Kollektion gekleidet auf, wenn sie die anderen Stände besucht. Nostalgie bringt sie dazu, so weit zu fahren. Sie hat im Allgäu ihre Ausbildung absolviert und die Idee mit den Dirndl entstand während dieser Zeit. „Seit rund 40 Jahren mache ich das als Hobby“, erzählt sie.

Erzählt wird viel an diesem Wochenende, das Wetter ist frühlingshaft schön mit angenehmen Temperaturen und so sind die Sitzgarnituren und Bistrotische im Hof immer besetzt. Fürs leibliche Wohl sorgt Hannes Dietrich mit seinem Team vom Flammbistro und die Familie von Sybille Heinisch steht an der Bar und schenkt Getränke aus. Nicht nur Kunst, Essen und Trinken ist angesagt, sondern auch einfach Zusammensein und Freunde treffen. Genau dies macht das Flair des Kunstwerks aus und sorgt für seelische Glücksmomente, was für Ursula Off-Melcher den Kreis schließt, wie sie sagt: „Da sind wir wieder beim Glück und das ist gesund!“ Weitere Informationen über das Festival „kunst & gesund“ über das Kulturbüro, Marktplatz 9, Königsbrunn oder unter www.kulturbuero@koenigsbrunn.de.

Der Festivaltag findet am Sonntag, 22. April, in der Mittelschule Königsbrunn, Gebäude Süd, Römerallee 1, statt. Von 12.30 bis 16.30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, 20 Anbieter rund um das Motto „kunst & gesund“ kennenzulernen, anzusprechen und sich über die verschiedenen Angebote zu informieren.

