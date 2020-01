08:00 Uhr

Ein großer Wunsch für 2020

Königsbrunns Bürgermeister stellt seine Neujahrsrede unter das Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Welche Themen er anspricht und welche Projekte konkret werden.

Von Adrian Bauer

Mit dem traditionellen Neujahrsempfang im Rathaus hat die Stadt Königsbrunn auch politisch das Jahr 2020 eröffnet. Bürgermeister Franz Feigl stellte seine Ansprache unter das Motto „Nur gemeinsam sind wir stark“ und mahnte darin unter anderem an, bei allen Möglichkeiten der digitalisierten Welt den Wert von realem Gedankenaustausch und einem guten Miteinander nicht zu unterschätzen.

Die räumliche Abgrenzung fördere die Individualisierung der Menschen. Im Internet schaue man sich nur die Seiten, die einen ohnehin interessieren. Dadurch bekomme man aber keine glaubhafte, kritische Rückmeldung, um sich eine möglichst objektive und umfassende Meinung zu bilden, sagte Feigl: „Das gelingt am besten im persönlichen Gespräch, in nachhaltigen Begegnungen.“ Das fordere auch die Kommunen heraus, Räume für solche Begegnungen zu bieten und sie möglichst aktiv zu gestalten – vom Wartebereich über Sportstätten, Feste, Veranstaltungen bis zu Gaststätten und Jugendzentren.

2020 soll es auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße losgehen

Unabhängig davon gelte es, in allen Bereichen Erreichtes zu erhalten und weiterzuentwickeln, aber auch Neues zu gestalten und an die rasanten Veränderungen inklusive Klimawandel und demografischer Veränderung anzupassen. Auch das gehe nur gemeinsam, wenn Bezirk, Landkreis und Gemeinde zusammenwirken. Die Handlungsfelder des Wirkens des Stadtrats stünden spiegelbildlich für die großen Aufgaben.

Angefangen vom Stadtentwicklungskonzept, das noch im April verabschiedet werden und auf dessen Grundlage eine Sanierungssatzung erstellt werden soll nannte Feigl die Schritte der „Vision Zentrum 2030“: Die noch in weiterer Zukunft liegende Gestaltung der „Neuen Mitte“ auf der Rathauswiese und ihrem Umfeld, die Planungen und Nutzungen für die Eishalle und das „Forum“ – das Räume für Begegnungen bieten soll – und die anstehende Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. 2020 solle zwischen Kino und Kreisspoarkasse noch mit dem Rückbau des Provisoriums und den Spartenarbeiten begonnen werden.

Baugebiete sollen einen großen Schritt nach vorne machen

Beim Thema Wohnungen sollen in diesem Jahr endlich die Arbeiten für das neue GWG-Gebäude an der Marktstraße beginnen, sagte Feigl: „Aktuell warten wir tagtäglich auf die Baugenehmigung.“ Im Erdgeschoß soll ein neues Bürgerbüro und Räume für die Volkshochschule entstehen, im ersten Stock gibt es Gewerbeflächen. Der Rest des bis zu viergeschossigen Hauses wird für Wohnungen genutzt. 2022 soll das Haus bezugsfertig sein. Beim Baugebiet am Ilsesee habe zudem die Umlegung begonnen. Für das Gebiet am östlichen Stadtrand laufen die Gespräche mit den Eigentümern. Das Einheimischenmodell soll noch bis April auf den Weg gebracht werden.

Dass man nur gemeinsam etwas erreichen könne, zeige sich nirgends so stark, wie im öffentlichen Nahverkehr, sagte Feigl. Nachdem man sich 2016 nach 40 Jahren Diskussion auf die Verlängerung der Straßenbahn-Linie 3 nach Königsbrunn geeinigt habe, könnten voraussichtlich im März die Bauhauptarbeiten beginnen. Nun gehe es daran, die innerstädtischen Buslinien für die Zukunft aufzustellen.

Sitzungsreichstes Jahr des Stadtrats in der Geschichte von Königsbrunn

Beim Blick auf den Haushalt für 2020 bedankte sich Feigl – wie jedes Jahr – für eine hoffentlich möglichst maßvolle Ausgestaltung der Kreisumlage. Der Kreis bekomme aus Königsbrunn aufgrund der guten Einnahmesituation eine halbe Million Euro mehr als im Vorjahr – wenn der Hebesatz der Umlage nicht erhöht wird. Einen Dank richtete Feigl auch noch an den Stadtrat für den 2019 das sitzungsreichste Jahr der Königsbrunner Geschichte war.

Die Gastredner aus der Politik berichteten von abgeschlossenen und anstehenden Vorhaben. Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich (CSU) freute sich, dass die Große Koalition weiter besteht und man viele Themen in Angriff nehmen konnte: „Wir müssen zeigen, dass wir uns für unser Land einsetzen und nicht nur um uns kreiseln.“ Gleichzeitig forderte er mehr Achtsamkeit in der Debattenkultur. Jeder Mensch habe laut Grundgesetz das Recht auf Respekt. Wer andere herabsetze, müsse auch Widerspruch bekommen und aushalten. Jeder könne etwas zu einem respektvolleren Miteinander beitragen.

Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr (SPD) sprach über das Ziel, Deutschland zum kinderfreundlichsten Land der Welt zu machen. Dafür soll 2020 noch einiges getan werden: ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, Verbesserung der Weiterbildungsangebote für Berufstätige und mehr poltische Bildung nannte Bahr als wichtige Projekte. Staatssekretärin Carolina Trautner (CSU) lobte einige der Errungenschaften der Staatsregierung: Von Zukunftsprojekten wie dem Artenschutzgesetz und der Förderung für Hightech-Forschung bis zu bayerischen Sozialleistungen wie dem Pflegegeld oder dem Familiengeld.

Der stellvertretende Landrat Heinz Liebert nannte Themen für die Wahlperiode bis 2026: Die Schaffung der Infrastruktur für die Uniklinik gehört ebenso dazu, wie der Neubau des Gersthofer Gymnasiums, Mobilitätsfragen wie die Linie 3 und das 365-Euro-Ticket und der demografische Wandel: „Das sind Aufgaben für uns alle.“

Themen folgen