vor 23 Min.

Ein liebenswerter Blick auf Wehringen

Wolfgang Liebetrau will mit seinen Ansichten und Geschichten den Menschen im Ort etwas zurückgeben. Das hat einen besonderen Grund.

Von Anja Fischer

Gemeinsam blättern der Wehringer Wolfgang Liebetrau und sein Sohn Andreas in dem Buch, das vor ihnen liegt. Den Bildband mit den prägnanten Texten hat Liebetrau in den vergangenen beiden Jahren selbst zusammengestellt. Mit „Bei uns dahoim z’Wehringa“ will sich Liebetrau bedanken – für die Hilfsbereitschaft im Ort nach einer schweren Erkrankung.

„Im Oktober 2017 hatte ich einen Zusammenbruch und war lange im Krankenhaus.“ Mit einer Diagnose wurde er schließlich erst kurz vor Weihnachten wieder nach Hause entlassen. In dieser Zeit und bis jetzt, so der Autor des Buches, habe er von seiner Familie und der Wehringer Bevölkerung so viel Anteilnahme und Hilfsbereitschaft erfahren, dass er beschloss, der Gemeinde etwas zurückzugeben. Was lag da näher, als die unbezahlbaren Bilder, die er seit vielen Jahren von dem Wehringer Dorfleben gemacht hatte, in einem Buch zusammenzufassen? „Ich liebe meine Heimat“, bringt es Wolfgang Liebetrau auf den Punkt. Vor seiner Krankheit sei er oft beruflich im Ausland tätig gewesen und immer wieder gerne zurückgekommen. Hier fühlt er sich einfach wohl.

Rund zwei Jahre hat Wolfgang Liebetrau daran gearbeitet, seinen persönlichen fotografischen Spaziergang durch Wehringen mit allen seinen kleinen, liebenswerten Facetten zusammen zu stellen. Zahllose Nächte saß er dafür am Computer, war manchmal auch nahe daran, das umfangreiche Projekt wieder aufzugeben.

Die Grafikdesignerin Maria Reichenauer aus Schwabmünchen machte ihm immer wieder Mut, durchzuhalten. Und natürlich seine Familie, allen voran Sohn Andreas, der nun mächtig stolz auf seinen Vater ist. Selbstverständlich hat auch er mitgeholfen, das Buch in Form zu bringen.

Knapp 280 Bilder sind in dem Buch enthalten und sie alle erzählen die Geschichte des Ortes. Es ist ein liebevoll zusammengestelltes Buch, ein Rundgang durch Wehringen mit dem Blick auf das Detail, das Besondere, das so einen Ort und seine Bewohner ausmacht. Wolfgang Liebetrau hat keine Straßenzüge fotografiert, sondern sein Augenmerk auf die liebenswerten Kleinigkeiten gelegt, die Wehringen für ihn so besonders machen. Das können Menschen ebenso sein wie bemalte Garagentore, Blumen oder der Sonnenuntergang über dem Ort. So sind viele wunderbare Aufnahmen zusammengekommen, die Liebetrau über viele Jahre hinweg fotografiert hat. Er erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit auf seinem besonderen Spaziergang, aber er zeichnet ein liebevolles Bild des kleinen Ortes mit seinen Ecken und Kanten, seinen Eigen- und Schönheiten.

Einige Bilder sind auch aus dem Archiv seines Vaters Wilhelm Liebetrau entnommen, der seinem Sohn wohl die Leidenschaft fürs Fotografieren vererbt hat. „Mein Vater hat sich schon früh für dieses Medium interessiert und sich eine der ersten Fotokameras gekauft“, erinnert sich Wolfgang Liebetrau. „Mit der in der Hand wurde er zu einer Art privatem Dorffotografen und hat ein privates Archiv mit echten fotografischen Schätzen angelegt.“

Buch Wer den etwas anderen Spaziergang unternehmen will, kann das Buch für 29 Euro bei Wolfgang Liebetrau oder jeden Mittwoch auf dem Wehringer Wochenmarkt am Kartoffelstand des Fischer-Hofes „Beim Bäurle“ erwerben.

