vor 36 Min.

Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Das neue Mittlere Löschfahrzeug kann nach der feierlichen Einweihung in Betrieb genommen werden.

Die Schwabmühlhauser Wehr feiert das neue Einsatzfahrzeug zwei Tage lang mit Kirchenzug und Fest. Wie den gesteigerten Anforderungen Rechnung getragen wird.

Von Hieronymus Schneider

Das neue moderne Mittlere Löschfahrzeug (MLF) kann nach der feierlichen Einweihung nun in Betrieb genommen werden. Nach über zweieinhalbjähriger Planungs-, Ausschreibungs- und Bauphase wurde es Ende März von acht Feuerwehrmännern mit dem Bürgermeister Konrad Dobler bei der Herstellerfirma Lentner in Hohenlinden abgeholt. Vor der Inbetriebnahme musste das neue Fahrzeug aber eingeweiht werden. Nun wurde es festlich geschmückt mit einem Zug, an dem sich 16 Feuerwehren beteiligten, von der Festhalle der Zimmerei Rogg zur Kirche gefahren. Die Fahnenabordnungen der Feuerwehren füllten den Altarraum prächtig aus.

Nach dem Gottesdienst segnete Pfarrer Sebastian Kandeth das Fahrzeug und die Feuerwehrleute, die es zur Rettung und zum Schutz der Menschen einsetzen werden. Nach dem Rückzug zur festlich geschmückten Halle wurde die Einweihung mit Unterhaltungsmusik des Langerringer Dampfnudelgebläses bei Speis und Trank gebührend gefeiert. Langerringens Bürgermeister Konrad Dobler sagte in seiner Ansprache, dass es solch ein Fest zur Fahrzeugweihe der Feuerwehr zuletzt im Jahr 1990 gegeben habe. Das damals in Betrieb genommene Fahrzeug werde weiterhin verwendet.

Gemeinde Langerringen zahlt Großteil der Kosten in Höhe von 200.000 Euro

Die gestiegenen Anforderungen, nicht nur zur Brandbekämpfung, sondern auch zu vielfältigen technischen Hilfeleistungen, erforderten aber eine Modernisierung. Insbesondere die Ausstattung mit Atemschutzgeräten zur Rettung von Menschen aus brennenden Gebäuden sei ein unbedingtes Muss in der heutigen Zeit. Den Hauptanteil der Kosten von etwa 200000 Euro habe die Gemeinde getragen, etwa 49000 Euro kamen aus der staatlichen Förderung. Der stellvertretende Landrat Heinz Liebert sagte: „Feuerwehrleute sind keine Ich-Menschen, sondern Wir-Menschen, weil sie zusammenhalten.“ Das gelte für Schwabmühlhausen, wo alle in allen Vereinen sind genauso wie für die etwa 6000 ehrenamtlichen Feuerwehrleute in den 132 Wehren der 46 Gemeinden im Landkreis. Liebert überreichte dem Kommandanten Wolfgang Lutzenberger einen Scheck und einen Landkreis-Schirm, der Regen bei den Festen fernhalten möge.

18 Absolventen beim Atemschutzlehrgang der Berufsfeuerwehr Augsburg sind von der Schwabmühlhauser Wehr

Lutzenberger bedankte sich bei ihm, bei der Gemeinde sowie der Kreisbrandinspektion für die Unterstützung bei der Beschaffung und Ausstattung des Fahrzeugs. Für seine Mannschaft bedeute das neue Einsatzmittel aber auch viele Übungen, damit die Handhabung im Einsatz auch funktioniert. Die Motivation dazu sei jedenfalls groß. Gleich 18 Mitglieder seiner Wehr haben den Atemschutzlehrgang bei der Berufsfeuerwehr Augsburg absolviert. Deren Engagement und die tolle Stimmung dieses Lehrgangs blieben bei den Ausbildern in guter Erinnerung, lobte auch Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister. Zum zweitägigen Fest halfen alle Mitglieder des von Martin Rogg geführten Feuerwehrvereins kräftig mit. Die Firma Lentner spendierte dazu noch 50 Liter Bier. Auch beim zweiten Festabend mit der Blaskapelle „Die Hurlacher“ war die Halle komplett gefüllt.

Themen Folgen