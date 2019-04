00:32 Uhr

Ein neues Gesicht für den Gartenbauverein

Der Obst- und Gartenbauverein Waldberg/Kreuzanger hat neu gewählt und plant viele Aktionen

Von Marcus Angele

Das Leben und Arbeiten mit und in der Natur hat gerade in der heutigen Zeit einen besonders hohen Stellenwert für uns Menschen. In dieser schnelllebigen Zeit vermittelt uns die gestalterische Handhabung mit Pflanzen oft innere Ruhe, Erholung und Ausgeglichenheit. So sieht es auch der Obst- und Gartenbauverein Waldberg/Kreuzanger, der mit einer frisch gewählten Vorstandschaft und somit einem komplett neuen Gesicht in die nächste Periode startet.

Die bisherige Vorsitzende und Gründungsmitglied Maria Hauser verabschiedete sich bei der vergangenen Generalversammlung genauso wie ihre anderen Vorstandsmitglieder nach langjähriger Arbeit aus ihrem Amt. Als neues Führungsduo fungieren nun die Vorsitzende Anna Abele und ihre Stellvertreterin Alexandra Burkhard. Zur Kassiererin wurde Martina Hauser gewählt und Gabriela Bassi-Ulrich wird künftig als Schriftführerin tätig sein. Beisitzer sind Emanuela Amann, Christine Kleber, Constanze Kleber, Doreen Schreiber, Manfred Burkhard und Balthasar Ulrich.

Die neugewählten Vorstände bedankten sich nach der Wahl bei ihren Vorgängern für ihre geleistete Arbeit und ihren langjährigen Einsatz.

Der neue Vorstand des OGV Waldberg/Kreuzanger ist für die kommende Saison sehr motiviert. Mit zwei schönen Osterkronen in Waldberg und in Kreuzanger ging es gleich mit großem Engagement frisch ans Werk. Eine weitere Tradition des Vereins ist das Bepflanzen des Kalvarienberges sowie die Blumenkästen an den jeweiligen Ortseingängen.

Für ihre Mitglieder und auch Nichtmitglieder bietet der Obst- und Gartenbauverein heuer weitere interessante Angebote an. Anfang Juni ist eine Kräuterwanderung mit Sofie Bösel geplant und im September gibt es zwei Weidenflechtkurse mit Luzia Birle. Auch das lustige Kürbisschnitzen im Oktober verspricht für Groß und Klein viel Spaß inklusive einer leckeren Kürbissuppe. Dazu wird gerade noch an einigen Ideen gefeilt, auf die die Dorfbewohner von Waldberg und Kreuzanger im Laufe des Jahres oder in den nächsten Jahren gespannt sein dürfen.