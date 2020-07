00:31 Uhr

Ein neues Kreuz für den Frieden

Gennacher Soldaten- und Veteranenverein weiht es ein

Von Hieronymus Schneider

75 Jahre Frieden in Europa sind nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs keine Selbstverständlichkeit. Aus Dankbarkeit und in der Hoffnung, dass dieser Frieden noch lange anhalten möge, hat der Soldaten- und Veteranenverein Gennach ein Holzkreuz mit Christusfigur am Eingang des Rosengartens gegenüber der Dorfstube errichtet. Für den Vorsitzenden Manfred Scherbaum ist dieses Kreuz auch ein Zeichen dafür, dass nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 7. Mai 1945 für viele Soldaten eine lange und schmerzvolle Zeit der Entbehrungen und Erniedrigungen in der Gefangenschaft folgte. Besonders hart traf es die Soldaten, die in russischen Lagern unter unwürdigen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten. Viele kamen aus Hunger und Krankheit ums Leben. Erst zehn Jahre nach Kriegsende konnte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer die letzten Kriegsgefangenen nach Hause holen, die ausgemergelt, gealtert und traumatisiert nur schwer wieder ins normale Leben zurückfanden.

Auch an diese Opfer des Krieges soll das Kreuz beim Rosengarten erinnern. Das Kreuz wurde von Manfred Scherbaum angefertigt. Die Christusfigur und das Eschenholz wurden gespendet. Die Kupferarbeiten wurden ebenso wie das Fundament von Gennacher Bürgern mit Unterstützung von Handwerksbetrieben unentgeltlich ausgeführt.

Am Samstag, 25. Juli, findet um 19 Uhr die Segnung des Kreuzes durch Pfarrer Sebastian Kandeth nach der Vorabendmesse in der Gennacher Kirche statt. Dazu sind Besucher und Abordnungen von Soldaten- und Veteranenvereinen aus der Umgebung eingeladen.

