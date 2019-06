vor 20 Min.

Ein neues Zentrum fürs Dorfleben

Nach einem kleinen Umzug von der Kirche und in festlichem Rahmen wurde die Alte Schule als neues Bürgerhaus nach der Renovierung eingeweiht.

Die Reinhartshauser Bürger haben gemeinsam mit der Stadt Bobingen die Alte Schule renoviert

Von Anja Fischer

In den vergangenen Monaten haben die Stadt Bobingen und die Ortsvereine sowie die Pfarrgemeinde in Reinhartshausen die dortige Alte Schule renoviert. Das Gebäude war zum Bürgerhaus umgewidmet worden und wurde nun feierlich eingeweiht.

Dekan Thomas Rauch hielt die Festpredigt und lobte die Kombination aus Leidenschaft, Herz und Verstand, mit der in Reinhartshausen große Dinge angegangen werden. Damit können Projekte wie die Kirchensanierung oder die Schulhausrenovierung durchgeführt werden. Es sei im Dorf vor allem die Gemeinschaft, die hier vieles bewirken könne, sagte Rauch: „Und es geht darum, an dem Platz, an den wir gestellt wurden, unseren Beitrag zu leisten.“ Das Staudenecho lieferte einen wunderbaren musikalischen Rahmen für den Gottesdienst.

Im Hof der Alten Schule empfing die Festbesucher nicht nur ein köstlicher Mittagstisch, sondern auch ein kurzer Rückblick über die Geschichte der Alten Schule, den Hans Dieminger als Vertreter der Ortsvereine hielt.

Er begrüße die Gäste, die sich zur feierlichen Einweihung eingefunden hatten: „Für Reinhartshausen ist es sehr wichtig, dass die Alte Schule nun ein Bürgerhaus ist. Das Gebäude ist ein Zentrum im Dorf, an dem viele Veranstaltungen stattfinden.“ Und obwohl die Ortsvereine sich bei der Renovierung nach Kräften eingebracht haben, sei man der Stadt Bobingen dankbar, die den Löwenanteil an Arbeit und Finanzierung gestemmt und das Projekt Bürgerhaus für Reinhartshausen von Anfang an mitgetragen habe, sagte Dieminger.

Bürgermeister Bernd Müller lobte seinerseits die in Reinhartshausen wirkende vorzügliche Einheit unter den Bürgern und Ortsvereinen. Er zeigte sich froh darüber, dass mit der Renovierung und der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen nun ein richtiges Bürgerhaus in Reinhartshausen stehe. „Wir waren uns im Stadtrat sofort darüber einig, dass die eingesetzten 262000 Euro eine sinnvolle Investition sind“, sagte Müller.

Die Einweihung wurde in Reinhartshausen nicht nur mit einem Fest, leckeren Speisen und göttlichem Segen, sondern auch mit einem bunten Rahmenprogramm gefeiert. Eine Ausstellung mit von Kindern nachgemalten Dilgerbildern war im Alten Schulhaus zu sehen, welches für Besichtigungen offen stand. Zusätzlich wurde eine Kirchenführung der Laurentiuskirche angeboten.

