Ein nichtssagendes Motto

Der Untermeitinger Fotostammtisch zeigt Bilder zum Thema „Ein Aus Weit Durch Blick“. Organisator Johann Müller gibt Tipps zum Thema Fotografieren.

Von Michael Lindner

Die Leidenschaft fürs Fotografieren hat Johann Müller bereits im Jugendalter gepackt. Von seinen ersten drei Lehrlingsgehältern kaufte er sich eine Voigtländer-Kamera. Von den bis dahin verdienten 120 Mark blieb nach der Anschaffung nur eine einzige übrig. Seitdem fotografiert Müller hobbymäßig, seit mehr als 20 Jahren tauscht er sich mit anderen Mitgliedern des Fotostammtisches Untermeitingen aus. Die etwa 15 Fotobegeisterten stellen dieses Wochenende einen Teil ihrer Werke in der Grundschule Untermeitingen aus, die Müller organisiert hat.

Etwa 100 Exponate werden den Besuchern in der dortigen Pausenhalle gezeigt. Die Bandbreite reicht von bunten Landschaftsbildern bis hin zu Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Das Motto der Ausstellung bezeichnet Müller als nichtssagend; es lautet „Ein Aus Weit Durch Blick“. Das sei ganz bewusst so gewählt, denn dadurch müssen sich die Fotografen nicht auf bestimmte Motive festlegen. Sie möchten eine vielseitige Fotoausstellung zeigen, bei der Bilder aus allen Blickwinkeln der Hobby-Fotografie zu sehen sind.

Seit mehr als 30 Jahren treffen sich die Fotobegeisterten alle vier Wochen zum Stammtisch in Untermeitingen. Alle zwei Jahre organisieren die Hobbyfotografen, die verschiedenen Altersgruppen angehören, eine Ausstellung in der örtlichen Grundschule. Der Fotostammtisch setzt sich für eine kreative Fotografie ein, wie es Johann Müller bezeichnet. Diese sei anspruchsvoll und keineswegs mit Handybildern zu vergleichen. „Mit Handys kann man mal ein gutes Bild machen, aber nicht kreativ sein. Es gibt viel zu wenig Gestaltungsfreiheit“, sagt Müller.

Die Bildgestaltung sei ein wichtiges Thema. „Man muss nicht immer eine Person vor ein schönes Motiv setzen“, sagt Müller. Das lenke den Blick viel zu oft vom Wesentlichen ab. „Weniger ist meistens mehr“, sagt der Hobbyfotograf. Mit der Zeit erlange man ein Gespür dafür, was gut und kreativ aussieht und was nicht. Und noch einen Tipp gibt Müller: Nicht auf das Gehäuse einer Kamera komme es seiner Meinung nach an. Hobbyfotografen sollten das Geld besser in qualitativ hochwertige Objektive investieren.

Die Ausstellung „Ein Aus Weit Durch Blick“ ist am Samstag, 14. April, 13 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 15. April, 10 bis 18 Uhr, in der Pausenhalle der Grundschule Untermeitingen, Schulstraße 9, geöffnet. Höhepunkt der Ausstellung sind die jeweils etwa 30 Minuten langen Multimedia-Vorträge. Die Bilderreise „Der Lech vom Ursprung bis zur Donau“ ist von Johann Müller und zeigt den Verlauf des rund 250 Kilometer langen Flusses vom Vorarlberg bis in die Donau. Dieser Vortrag ist jeweils um 14 und um 16 Uhr zu sehen, die Impressionen aus Island „Im Land aus Feuer und Eis“ von Andrea und Christian Regal werden um 15 und 17 Uhr gezeigt. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Wer Interesse am Fotostammtisch Untermeitingen hat, kann sich bei Johann Müller unter der Telefonnummer 08232/3401 melden.

