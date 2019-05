vor 27 Min.

Ein schicker Zugang für die Perle der Stadt

Das Portal für den Luitpoldpark wird am Samstag eingeweiht

Von Christian Kruppe

Für den Verschönerungsverein geht ein Traum in Erfüllung. Schon länger hegt die Vereinsführung den Gedanken, die Eingänge des Schwabmünchner Luitpoldparks mit Toren hervorzuheben. Mit der Hilfe des Rotary-Clubs Schwabmünchen ist nun am südlichen Ende des Parkes am Menkinger Weg das erste Portal für den Park erstellt worden.

Geplant und ausgeführt hat es der Großaitinger Metallbauer Armin Göppel. Das fast vier Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Kunstwerk aus Holz und Stahl wird künftig in den Park weisen. Auch das neue Logo des Verschönerungsvereins wird zu sehen sein. Matthias Lickfeld, amtierender Präsident des Rotary-Clubs Schwabmünchen freut sich schon auf das fertige Tor, auf dem auch Informationen zu den Rotariern zu finden sind. „Das wird ein wunderschönes und beständiges Gemeinschaftswerk für Schwabmünchen und die Erholungssuchenden aus der ganzen Region“, sagt Lickfeld.

Am morgigen Samstag wird das Portal ab 14 Uhr feierlich eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt (ausführlicher Bericht folgt).

Themen Folgen