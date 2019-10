vor 54 Min.

Ein schwäbischer Abend mit Musik aus Oberbayern

Mit volkstümlichen Schwänken, Gstanzln und ganz viel Volksmusik begrüßt man in Wehringen der Herbst. Das hat mit Brauchtum und Witz zu tun.

Von Ingeborg Anderson

Herbstzeit bedeutet in Wehringen auch immer Zeit für den Schwäbischen Abend. Da wird der Bürgersaal zum Zentrum schwäbischer Musik und schwäbischen Humors. Tracht ist natürlich angesagt zu diesem musikalisch-heiteren Abend für Volksmusiker und ihre rund hundert Fans aus dem weiten Umkreis.

Ulrich Egger bringt die Volksmusiker zusammen

Ulrich Egger ist es zu verdanken, dass dieses Ereignis heuer bereits zum 29. Mal stattfindet. Besonders freute er sich, dass neben den, im Programm angekündigten Bocksberger Sängern und der Ettringer Stubenmusik zusätzlich noch die Fuchstaler Stübli Musik seiner Einladung gefolgt war. Es sind „Gäste aus dem nichtschwäbischen Ausland“, wie Egger schmunzelnd bemerkte.

Ebenfalls nicht schwäbisch, sondern „eher aus Richtung München“ war auch Irene Speer, die nicht nur die oberbayerischen Fuchstaler mit ihrer Gitarre verstärkte, sondern auch mit ihren Gstanzln beim Publikum für beste Stimmung und Bravo-Rufe sorgte. Etwa wenn sie zungenfertig besang, was der wandernde Krämer („der Vorläufer der heutigen Discounter“ O-Ton Speer) so alles in seiner Buckelkraxe hatte.

Für gehobene Stimmung sorgte – in bewährter Weise – außerdem Volksmusikpfleger Max Osterried, der sich als schier unerschöpfliche Quelle witziger Sprüche erwies, wie beispielsweise dieser: „Der Kopf tut weh, die Füße stinken – höchste Zeit ein Bier zu trinken.“

Hier singen die Gäste gerne mit

Aber er animierte das Publikum nicht nur zum Alkoholkonsum, sondern vor allem zum Mitsingen. Dazu hatte er eigens Ausdrucke mit einer Auswahl an Liedern aus dem Volksmusik-Archiv mitgebracht, die er auf der Gitarre begleitete. Und die Gäste im Bürgersaal folgten seiner Einladung bereitwillig und mit sichtlichem und hörbarem Spaß am Singen.

Was es mit den zuweilen launigen oder deftigen Texten auf sich hatte, wurde bei dem Vortrag der Bocksberger Sänger deutlich: Die Melodie stammte eindeutig vom Weihnachtslied „O Tannenbaum“, aber die Worte waren andere – eine durchaus übliche Vorgehensweise bei den Volkslieddichtern, für bestimmte Anlässe neue Texte auf bekannte Melodien schreiben. Was das Mitsingen ungemein erleichtert.

Eine Einkaufstasche als Dank

Aber auch die klassische Volksmusik kam nicht zu kurz an diesem unterhaltsamen Heimatabend. So erfreuten die vier Damen aus Ettringen nicht nur instrumental mit Hackbrett, Gitarre und Zither sondern auch mit ihren Stimmen. Die Volksmusik-Klänge aus dem Fuchstal kombinierten Akkordeon mit dem Hackbrett. Und wie es die schöne Tradition des gemeinsamen Musizierens an so einem Heimatabend will, finden sich immer wieder Gäste aus dem Publikum, die etwas beisteuern: Eine Dame hatte ihre Violine und Leonhard Drechsel seine Maultrommel mitgebracht.

Unter den Gästen war Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger, der nicht nur eifrig mitsang, sondern auch den Organisator dieses vergnüglichen Heimatabends eigens aus den Reihen der Wehringer Dorfbläser vors Publikum holte um ihm zu danken: „Der Egger Urle ist unsere kulturelle Mehrzweckwaffe“, sagte er und überreichte ihm eine Jutetasche mit Köstlichkeiten vom kürzlich eröffneten Wehringer Wochenmarkt.