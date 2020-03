vor 39 Min.

Ein sehr erfolgreiches Jahr beim Musikverein

Markus Mayr und Roland Hegmann als Führungsduo bestätigt – Kirchenkonzerte läuten das Musikerjahr ein

Von Hieronymus Schneider

Das vor drei Jahren neu formierte Vorstandsteam des Musikvereins Langerringen konnte in der Jahreshauptversammlung eine überaus positive Bilanz des Jahres 2019 präsentieren. „Alle unsere Veranstaltungen waren vom Wetter gesegnet und brachten uns jeweils einen Überschuss ein, den wir auch dringend für die Ausstattung unserer Musikkapellen mit Noten und Instrumenten brauchen“, sagte Markus Mayr. Zu den Höhepunkten des von der Schriftführerin Martina Seitz vorgetragenen Jahresrückblicks gehörte neben den wiederkehrenden Auftritten ganz sicher der Workshop für tiefes Blech mit anschließendem Galakonzert mit dem Tuba-Professor Andreas Hofmeir. Außergewöhnliche Ereignisse waren auch das Festwochenende zum 20-jährigen Bestehen des gemeinsamen Vereinsheims, das Priesterjubiläum des langjährigen Pfarrers Alois Ruf und die musikalische Eröffnung der Kreisligasaison der Fußballer. 211 passive und 83 aktive Mitglieder tragen den Musikverein, der neben dem großen Blasorchester und dem Jugendensemble auch noch die kleineren Formationen „Dampfnudelgebläse“, das Projektorchester und ein Quartett für Beerdigungen oder andere Anlässe unterhält. Zusammen kamen sie auf 36 Auftritte. Das Jugendorchester wird von Stefan Seitz und die kleinen Besetzungen werden von Franz Baur geleitet. Dirigent Stephan Knöpfle zeigte sich mit der musikalischen Qualität seines Orchesters sehr zufrieden. „Vor allem das gemeinsame Probenwochenende hat das Niveau des Weihnachtskonzerts gesteigert, das für mich das bisher Beste war“, sagte Knöpfle. Den Auftakt in diesem Jahr werden zwei identische Kirchenkonzerte am 22. März am Nachmittag in Bad Wörishofen und am Abend in Langerringen bilden. Ein besonderes Konzert kündigte der Dirigent für den 23. Oktober an. Dann wird die Langerringer Musikkapelle zusammen mit den Augsburger Domsingknaben in der Schwabmünchner StadthalIe auftreten. Davor gibt es das traditionelle Vatertagsfest am Musikantenstadel und den Musiksommer am 26. Juni.

Der Zweite Vorsitzende Roland Hegmann zeichnete die probenfleißigsten Musikanten aus. Den Spitzenplatz eroberte der junge Fabian Baumgartner, der nur eine Musikprobe verpasste. Hinter ihm erwiesen sich fünf Frauen als die beständigsten Probenbesucher. Birgit Schmid, Stefanie Sigel und Anja Hegmann fehlten nur zweimal und Andrea Ringler und Carina Hegmann dreimal. Von den passiven Mitgliedern wurden Brigitte Sirch für 25 Jahre, Wido Seyrer und Johann Layer für 40 sowie Adolf Uhl für 50 Jahre Vereinstreue geehrt.

Bei den von Bürgermeister Konrad Dobler geleiteten Neuwahlen gab es nur geringe Veränderungen. Das Führungsduo Markus Mayr und Roland Hegmann wurde ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Andrea Ringler übernimmt das Amt der Kassenwartin von Ralf Botzenhardt und auf deren Posten als Orchestervorsitzende rückt Alexander Mayr nach. Auch bei den Beisitzern gab es einen Wechsel. Für Marianne Wagner wurde Roman Bihler in den Vorstand gewählt. Alle anderen Funktionsträger wurden einstimmig wiedergewählt.

