Ein selten gut gelungener Freinachtscherz

Viele Scherze in der Freinacht sind langweilig oder gar gefährlich. Unbekannte haben in der Nebenerwerbssiedlung bewiesen, dass es auch positive Ausnahmen gibt.

Die Aktion in der Untermeitinger Nebenerwerbssiedlung ist originell. Unbekannte haben mit provisorischen Straßen- und Ortsschildern ihre Kritik an dem Vorhaben der Gemeinde erneuert, das Viertel mit neuen Stichstraßen weiter zu erschließen. Selbst Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp, der ein Ziel der gallischen Widerstands-Kundgebung ist, nahm die Aktion in der Nebenerwerbssiedlung mit Humor – wenngleich er mit der dahinter steckenden Botschaft sicher nicht allzu glücklich ist.

Langweilig, gefährlich oder teuer

Doch diese Aktion hat noch etwas ganz anderes gezeigt. Sie hat bewiesen, dass Freinachtscherze tatsächlich lustig sein können. Eine willkommene Abwechslung zu den ansonsten bestenfalls langweiligen, schlimmstenfalls gefährlichen oder teuren Maischerze während der Freinacht – wie beispielsweise in Bobingen-Siedlung, als Unbekannte Verteilerkästen demolierten und Hunderte Haushalte so ohne Telefon, Radio und Internet waren.

Themen Folgen