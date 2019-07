vor 58 Min.

Ein tolles Fest für Familien

Mit Livemusik wurden die vielen Besucher beim Sommerfest in Schwabmünchen bestens unterhalten.

TSV und Germars richten erstmals zusammen die Feier am Feldgieß aus

Von Christian Kruppe

Am Ende war es wie im Märchen. Ende gut, alles gut. Und das, obwohl vor allem Filip Hiemer am Morgen des TSV-Sommerfests „ein wenig Bammel hatte“, wie er zugibt. Denn da regnete es kräftig. Doch der Sportverein entschied sich, die geplante Party durchzuziehen, und sollte am Ende die richtige Entscheidung getroffen haben.

Der Vormittag startete noch verhalten, aber mit der Zeit nahm das Fest seinen Lauf. Am frühen Nachmittag waren viele der Sitzplätze besetzt und die Stimmung richtig gut. Das Konzept, die Verpflegung und das Programm weitgehend in die Hände der Abteilungen zu legen, ging auf.

Auf der Bühne gab es einen Mix aus Livemusik und Vorführungen der Abteilungen, für die Kinder rundeten Hüpfburg, Torwandschießen und Bubble Balls das Angebot ab. Dementsprechend viele Familien fanden den Weg zum Sportgelände an der Riedstraße.

Doch gerade als das Gelände richtig voll wurde und die Plätze rar wurden, sorgte das Wetter für den einzig unschönen Moment. Ein Gewitter, gepaart mit einem kräftigen Regenguss spülte das „Festgelände“ fast sprichwörtlich leer. Einige der Gäste fanden unter den aufgestellten Pavillons, der Bühne und auf der Terrasse des Germars Schutz vor den Tücken des Wetters. Kaum war es wieder besser, kamen auch die Gäste zurück. „Das zeigt, dass wir das richtige Angebot haben“, freute sich Filip Hiemer. Nachdem auf der Bühne schon Hautnah Music und die Blechbombe gut vorgelegt hatten, war es vor allem Adi Hauke, der zum Abend hin die Besucher anzog. Nach dessen Auftritt ließ Radio Schwabmünchen mit DJ Tino den Tag musikalisch ausklingen.

Dem TSV Schwabmünchen ist es gelungen, eine Mischung aus Party und Vorstellung seines vielfältigen Angebots auf die Beine zu stellen.

Themen Folgen