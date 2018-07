01.08.2018

Ein unbeschwertes inklusives Sommerfest

Im Jugendzentrum begegnen sich Menschen mit Behinderung und Jugendliche zu einem ganz normalen Grillfest

Von Hieronymus Schneider

Die Kontaktgruppe Behindert und Aktiv (Kobea) veranstaltete ein inklusives Sommerfest im Schwabmünchner Jugendzentrum U-Turn, zu dem mehr als 100 Besucher kamen. „Das sind mehr als wir erwartet haben, sogar aus Landsberg sind Gäste da“, sagte Manuela Köhn vom Verein Kobea.

Die vom Verein vorbereiteten und von den Gästen mitgebrachten Salate und Beilagen wurden gemeinsam geschnippelt. Helmut Kugelmann legte leckere Grillspieße und Steaks dazu auf die Teller und siehe da, es reichte für alle. Für die Erfrischungsgetränke und alkoholfreien Cocktails sorgte das U-Turn-Team mit Harry Grießer, Nicole Michl, Dorothea Diepold und Andreas Hoemske. So wurde es ein zwangloser unterhaltsamer Abend bei guten Gesprächen. „Menschen mit Behinderung wollen ganz einfach nur dazugehören zur Gesellschaft und an ihr teilhaben“, sagte Annemarie Probst, die mit ihrer Familie aus Meitingen gekommen war. Sie setzt sich als Bezirkstagskandidatin der Partei Bündnis 90/Die Grünen besonders für die Inklusion ein. „Inklusion will eine Gesellschaft, in der niemand integriert werden muss, weil niemand ausgeschlossen wurde“, sagt die engagierte Kreisrätin.

Daniel Köhn traf mit seiner Gitarre und einigen selbst verfassten Liedern sowie Coversongs die Herzen der Zuhörer, und im Hof lud der aufgestellte Kicker zu so mancher spannenden Partie ein. Dank der Unterstützung durch den Verein Kobea, der Aktion Mensch und dem Projekt „Selbstverständlich Inklusion“ des Bayerischen Jugendrings war das Sommerfest für alle Teilnehmer kostenlos. (rony)

Themen Folgen