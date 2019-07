vor 52 Min.

Ein ungewöhnlicher Gautsch-Besuch

Unsere Mitarbeiterin hat sich frühmorgens auf dem Festgelände umgeschaut. Was sie dort so alles erlebt hat

Von Claudia Deeney

Morgens um sieben ist es auf dem Gelände der Gautsch still. Keine Besucher. Die Karusselle stehen still, das Festzelt und die Stadtbühne sind geschlossen. Die Sonne scheint, eine friedliche Idylle – scheinbar. Schaut man genauer hin, wird das Bild etwas gestört, und zwar durch Müll. Der fällt überall an, wo sich Menschen aufhalten. Und natürlich gibt es auf der Gautsch jede Menge reguläre Möglichkeiten seinen Abfall loszuwerden. Da hat der Betriebshof der Stadt mit einkalkuliert, dass die vollen Tonnen geleert werden müssen. Mit einkalkuliert hat Christian Kunert als stellvertretender Leiter auch, dass die Besucher der Gautsch eben nicht nur die bereitgestellten Mülleimer benutzen, sondern leider auch so manches einfach wegwerfen wo sie gehen und stehen.

An diesem Morgen funkelt dem Betrachter bei näherem Hinschauen so einiges an Plastikbechern, Papiertüchern und Zigarettenkippen entgegen, Müll, der sich zwischen dem Grün und entlang der Fahrgeschäfte angesammelt hat – und das trübt den an und für sich aufgeräumt wirkenden Anblick.

Mitarbeiter sammeln Müll ein

Für die Besucher, die bald wieder auf die Gautsch strömen werden, wäre das kein schönes Bild. Deshalb gehen jeden Morgen Mitarbeiter des Betriebshofs mit langen Stangen und Eimern bewaffnet das Festareal ab sowie den Parkplatz und auch das Gelände um die Gautsch herum.

Die Greifzangen benutzen sie erst einmal, um den Müll, der sich in den Rasenflächen und den Ecken und Rändern befindet, auf die asphaltierte Fläche zu befördern. Dort kann die Kehrmaschine, die ebenfalls jeden Morgen über das Gelände tourt, alles problemlos einsammeln.

Natalie Stark, Fridjes Biechler und Roswitha Pfleiderer kennen sich mittlerweile aus, sie wissen wo sie hinlangen müssen und arbeiten sich pro Tag ungefähr ein bis eineinhalb Stunden durch die Budengassen und angrenzenden Rasenflächen. Auf dem Wiesenparkplatz sammeln sie die Abfälle direkt in ihre Eimer.

Derweil dreht die Kehrmaschine sorgfältig ihre Runden auf dem Volksfestplatz und sammelt nicht nur den Müll ein, sondern versprüht zusätzlich Wasser auf die zu reinigenden Flächen. Der Grund ist einleuchtend: So wird nicht so viel Staub aufgewirbelt, der dann die Karussells und Stände verdrecken würde.

Festwirt sammelt Abfall selber ein

Festzeltwirt Christian Krämmer trennt seinen Müll selbst. Bei ihm fällt auch jede Menge davon an. Deshalb hat er große Container, die vom Abfallverwerter Remondis eigens geleert werden.

Der Müll auf der Gautsch ist das eine Thema, das Christian Kunert bewegt und das er zusammen mit seinem Team ziemlich gut im Griff hat. Ein Ärgernis der ganz anderen Art ist das Verschwinden und die Zerstörung von mobil aufgestellten Verkehrszeichen im Bereich des Festplatzes. „Die Schilder werden teilweise verbogen oder gleich unerlaubt entfernt“, so Kunert. Und das koste natürlich auch Geld. Ansonsten gibt es auch in diesem Jahr bis jetzt erfreulich wenig Probleme mit Vandalismus, vielleicht auch dank der anwesenden Streetworker des Jugendzentrums Matrix.

Der Schaustellerpark ist von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Im Festzelt spielen ab 19 Uhr „Die Kissinger“ und auf der Stadtbühne die M-Street Band. Für 22.15 Uhr ist das romantische Feuerwerk geplant.

