Ein warmes Willkommen für fröstelnde Königsbrunner Neubürger

Plus Coronabedingt findet der Neubürgerempfang in diesem Jahr vor dem Königsbrunner Rathaus statt. Was die neu zugezogenen Bürger in die Brunnenstadt geführt hat.

Von Andrea Collisi

Für den diesjährigen Neubürgerempfang der Stadt Königsbrunn war einiger organisatorischer Aufwand zu bewältigen. Das lag nicht nur an den Hygiene- und Abstandsregeln - die waren der Grund, dass der Empfang nicht wie sonst im Rathausfoyer stattfinden konnte. Auch das regnerische kalte Wetter bürdete den Organisatoren so manche zusätzliche Arbeit auf, etwa um die Lautsprecher der Sprechanlage und alle elektrischen Kabel zu schützen. Auf die prognostizierte Wetterbesserung wartete man aber vergebens.

Der Neubürgerempfang war in diesem Jahr von vornherein nach draußen verlegt worden, das lieb gewonnene anschließende Weinfest mit musikalischer Untermalung war abgesagt worden. Ins mit Bauzäunen abgeriegelte Areal mit kontrolliertem Eingang kamen lediglich die geladenen Besucher hinein, die sich zuvor schriftlich angemeldet hatten. Am Ende kamen etwa die Hälfte der zugesagten Neubürger, viele Stadträte, städtische Leiter der einzelnen Rathausabteilungen, der Musikschule, Stadtbücherei, Museen, des Mehrgenerationenhauses, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, Vertreter der Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und aller, die sich in der Stadt engagieren. Der CCK und der EHC sorgten für das leibliche Wohl. Sehr gern nahmen die Gäste auch das Angebot des wärmenden Glühweins und Heidelbeerweins an. In diesem Jahr war alles kostenfrei von der Stadt gesponsert.

Königsbrunns Bürgermeister beeilt sich mit seinem Vortrag

Zuvor hatte Bürgermeister Franz Feigl wie in jedem Jahr in komprimierter Weise die Stadt Königsbrunn als die größte Stadt im Landkreis und im historischen Abriss vorgestellt: Keltensiedlung 800 bis 600 vor Christus, 955 Lechfeldschlacht, 1842 Königsbrunn als selbstständige Gemeinde, 1967 Stadterhebung. Dazu erwähnte er die geografische Lage mit der Nähe zu Seen, den Bergen und auch nach München, wie auch alles andere Wissenswerte wie Möglichkeiten vor Ort, was Sport und Kultur angeht. Feigl, der seinen Vortrag diesmal besonders zügig referierte, damit die Menschen nicht zu lange in der Kälte ausharren mussten, klärte die Neubürger über ihre Pflichten als Hundebesitzer auf und warb um gute Nachbarschaft in der Brunnenstadt, in der 113 Nationen zusammenleben.

„Für nächstes Jahr müssen Sie sich auf eine weitere große Baustelle bei der Neugestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße einstellen“, kündigte er an. Dafür sei aber die Straßenbahn Ende 2021 fertiggestellt und man sei dann schon in knapp 30 Minuten in der Augsburger Innenstadt.

Monika Mayr und Markus Weber haben ein Haus gebaut und wohnen seit Mai 2020 in Königsbrunn. Bild: Andrea Collisi

Königsbrunner Neubürger leben das "Drei-Generationen-Modell"

Monika Mayr und Markus Weber, die von Augsburg und Schwabmünchen nach Königsbrunn gezogen sind und seit Mai hier wohnen, freuen sich, dass sie sich auf einem elterlichen Grundstück ihren Traum vom Haus ermöglichen konnten. Thomas und Sophie Tempel zogen Ende Februar aufgrund der Familienplanung hierher und fühlen sich sehr wohl. Sie wohnen direkt in der Stadtmitte und machen alles zu Fuß oder per Fahrrad. Mutter Christa Eckart zog im August aus Brandenburg nach: „Wir leben das Drei-Generationen-Modell; so können wir uns gegenseitig helfen“, unterstreicht die ehemalige Brandenburgerin.

Markus und Martina Hoefer freuen sich über die gute Infrastruktur für Familien und sind sehr zufrieden mit der Kita für ihre Tochter. Bild: Andrea Collisi

Markus und Martina Hoefer sind begeistert von den Angeboten der Stadt Königsbrunn in Bezug auf junge Familien. Ihre kleine Tochter geht seit Kurzem in die Kita St. Elisabeth und fühlt sich wohl. Schade findet Martina Hoefer, dass viele Spielplätze von Jugendlichen zweckentfremdet und mit Müll oder Glasflaschen verschmutzt werden: „Besonders am Eichenplatz, der jetzt grad so schön renoviert ist, haben wir das Problem!“

