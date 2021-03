vor 21 Min.

Einblicke in das Staudenschloss in Mickhausen im virtuellen Rundgang

Das Staudenschloss in Mickhausen im Landkreis Augsburg wird derzeit aufwendig saniert.

Plus Das Staudenschloss in Mickhausen wird für viel Geld saniert und soll ein neues Schmuckstück werden. Doch was verbirgt sich hinter den Baugerüsten? Unser virtueller Rundgang führt durch das Schloss.

Bereits seit Monaten wird das fast 500 Jahre alte Staudenschloss in Mickhausen aufwendig saniert. Es soll schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Doch wie sieht es derzeit im Inneren aus? Die Fotografen Marcus Merk und Bernhard Weizenegger haben sich auf Spurensuche gemacht - aus der Luft und mitten im alten Gemäuer. Unser interaktiver Rundgang zeigt die Großbaustelle und die Geschichte des Ortes aus einem ganz anderen Blickwinkel.

