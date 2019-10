21:45 Uhr

Einblicke in die „Augschburger“ Alltagskultur

Das neue Programm „Nix für unguat!“ mit Herrn und Frau Braun sowie Geisterfahrer Silvano Tuiach feiert in Königsbrunn eine sehenswerte Vorpremiere.

Von Uwe Bolten

Die kurze Zeit bis zum Ausverkauf der Karten ließ darauf schließen, dass der Königsbrunner Kulturverein „KliK“ eine Sahneschnitte seines vielfältigen Programms im Saal der Gemeinde „Zur Göttlichen Vorsehung“ bereitstellte: die Vorpremiere von „Nix für unguat!“, gemeinsam dargeboten von Herrn und Frau Braun sowie Geisterfahrer Silvano Tuiach.

Mehr als 15 Jahre mussten die Freunde der Augsburger Kabarett-Idole auf ein gemeinsames Programm verzichten. Nach über zwei Stunden zeigte der stehende Beifall im mittlerweile hochtemperierten Saal, dass sich das Warten gelohnt hatte. „Die Resonanz heute war sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Einige kleine Änderungen noch, dann steht der Premiere im Spectrum am 20. Oktober nichts mehr im Wege“, sagte Herr Braun nach der Vorstellung im Gespräch mit unserer Zeitung. Für die Künstler seien die Vorpremieren, man spiele meistens drei, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum erfolgreichen Programm. Nach dieser letzten Veranstaltung wird nur noch wenig korrigiert werden müssen, ergänzte er.

Silvano Tuiach und Herr und Frau Braun dringen bis in den Pfui-Deifi-Bereich des Lebens vor

Das Programm präsentierte intensive Einblicke in zahlreiche Facetten des täglichen Lebens: vom „Pfui-Teifi-Bereich“ zu berühmten Duos der Weltgeschichte, von medizinischen Betrachtungen zum psychologischen Innenleben des Augsburgers bis zu Meldungen in Nachrichtensendungen, von Hoffnungen durch den Einsatz von Robotern bis zu zwischenmenschlichen Verwirrungen in der Märchenwelt, vom Alltag im Pflegeheim bis zur in Plattitüden gehüllten TV-Talk-Show. Erwartungsgemäß sinnierte auch die Augsburger Kultfigur Walter Ranzmayr alias Silvano Tuiach über die Eigenarten seiner Heimatstadt sowie dem Eheleben.

Die Szenenwechsel, meist mit dem Wechsel der Kabarettisten verbunden, ließen den Besucher das Programm abwechslungsreich und kurzweilig erscheinen. Die Menge der lokalen Bezüge, sei es der FC Augsburg, die Tram-Linie 5, das Staatstheater oder die Eigenarten der Augsburger Stadtteile trafen den Nerv der Zuhörer, wie das immer wieder kräftige Lachen und der Szenenapplaus bewies. Einfache Gegebenheit, wie die Absprache zum gemeinsamen Mittagessen einst und jetzt, wurden durch die drei Kabarettisten mit Worten, wie auch herausragender Mimik, zum Genuss. Der Kurzauftritt des neuen elektronischen Pfarrers, dem „Robo-Pfaff“, sorgte für schallendes Gelächter.

Programm ist eine gute Einführung für „Neu-Augschburger“ in ihre Heimat

Mit „Nix für ungut!“ haben die drei Augsburger Kultkabarettisten ein sehens- und hörenswertes Werk für alle Kabarettfreunde geschaffen, das, immer wieder mit lokalen Spitzen versehen, das normale Leben auf höchst amüsante Weise beschreibt. Für Neu-Augsburger ist es eine gute Gelegenheit, die Eigenheiten der neuen Heimat kennenzulernen. Das Programm ist nach der Premiere in Augsburg dann wieder am 17. November im Pfarrsaal St. Johannes in Königsbrunn zu sehen.

Die nächste KliK-Veranstaltung findet am 2. November statt. Zu Gast im Pfarrsaal St. Johannes ist die Couplet AG, ein bayerisches Musikkabarett um Jürgen Kirner, den Begründer der Brettlspitzn. Mit Bianca Bachmann, Bernhard Gruber und Bernie Filser zeigt er das Programm „Wir kommen – die Rache der Chromosomen“.

