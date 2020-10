vor 35 Min.

Einbrecher bohrt Terrassentüre auf

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend versucht, in ein Einfamilienhaus in der Habsburgerstraße in Schwabmünchen einzubrechen. Er bohrte das Schloss der Terrassentür auf. Nach Angaben der Polizei wurde der Einbrecher anscheinend gestört, denn das Haus hat er nicht betreten. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 08232/96060.

