vor 16 Min.

Einbrecher durchsucht in Bobingen einen Baucontainer

Ein Einbrecher hat in Bobingen einen Baucontainer aufgebrochen und durchsucht.

Ein Einbrecher hat in einem Baucontainer in der Wertachstraße in Bobingen nach Beute gesucht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Im Lauf des vergangenen Wochenendes hat ein Einbrecher einen Baucontainer in der Wertachstraße in Bobingen aufgebrochen. Beute habe der Täter darin allerdings nicht gefunden, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 200 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat, die zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, passiert ist. Sie sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 melden. (AZ)

