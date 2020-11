vor 34 Min.

Einbrecher erbeutet Schmuck und Bargeld

Vorsicht, Einbrecher! In Königsbrunn wurde am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen.

Schmuck und Bargeld fielen einem Einbrecher in die Hände, der in zwei Wohnungen in der Eichenstraße in Königsbrunn eingestiegen war.

Von Maximilian Czysz

Der Unbekannte war Samstagabend über ein Fenster und eine Terrassentüre in die beiden Wohnungen eingebrochen. Die Wohnungen wurden vollständig durchwühlt.

Beute war laut Polizei Schmuck, der einen Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags hatte. In der zweiten Wohnung entdeckte der Einbrecher Bargeld. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

