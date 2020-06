11:31 Uhr

Einbrecher in Betrieben im Gewerbegebiet

Einbrecher stiegen in mehrere Gewerbebetrieb in Königsbrunn ein.

Der Schaden war weitaus höher als die Beute: In der Nacht auf Mittwoch stiegen Unbekannte in mehrere Firmen im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn ein.

Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von rund 6000 Euro. Beute machten sie laut Polizei kaum: Es fehlte Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Betroffen war eine Firma für Gerätetechnik im Messerschmittring, ein Gebäudekomplex mit zwei Firmen in der Richthofenstraße und ein Abfallverwertungsbetrieb in der Bobinger Straße. Wegen der räumlichen Nähe ist es für die Polizei wahrscheinlich, dass der oder die selben Täter für die Einbrüche verantwortlich sind.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0.

