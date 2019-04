12:08 Uhr

Einbrecher in der Kleingartenanlage

In der Kleingartenanlage "Am Bobinger Bergl" in Königsbrunn ist ein Einbrecher in drei Häuser eingestiegen.

Drei Häuser in einer Kleingartenanlage in Königsbrunn hat ein Einbrecher heimgesucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Schaden ist aber groß.

Drei Gartenlauben in der Kleingartenanlage „Am Bobinger Bergl“ in Königsbrunn hat ein Einbrecher heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, drang der Täter zu einem noch unbekannten Zeitpunkt zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zunächst auf ungeklärte Weise in das an der Wertachstraße gelegene Grundstück ein, ehe er dort drei der Gartenhäuser anging und dadurch beschädigte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Ob aus den Häusern auch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Bobingen melden unter Telefon 08234/9606-0. (AZ)

Themen Folgen