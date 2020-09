vor 17 Min.

Einbrecher macht große Beute

Bargeld, Schmuck, eine Stihl-Kettensäge, eine Heckenschere und ein E-Bike der Marke Bosch: Ein Einbrecher nahm in einem Einfamilienhaus in Langerringen alles mit, was ihm in die Hände fiel.

Laut Polizei stieg der Unbekannte zwischen 20 und 21.30 Uhr in das Einfamilienhaus im Riedweg ein. Dort durchwühlte er dann das komplette Erdgeschoss. Beim Einbruch entstand an der Türe ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Beuteschaden beträgt laut Polizeibericht etwa 8000 Euro.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind vielleicht andere Fahrzeuge in der Straße aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich an die Polizei in Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 wenden. (mcz)

Themen folgen