18:55 Uhr

Einbrecher scheitert an Tür einer Walkertshofener Bäckerei

In Walkertshofen wollte ein Unbekannter in eine Bäckerei einbrechen.

Ein Einbrecher hat erfolglos versucht in eine Bäckerei in Walkertshofen einzusteigen. Doch er musste ohne Beute wieder abziehen.

Ein Einbrecher hat in der vergangenen Woche erfolglos versucht, sich Zugang zu einer Bäckerei in Walkertshofen zu verschaffen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat sich die Tat zwischen Dienstag, 11. August, 13.30 Uhr und Freitag, 14. August, 11 Uhr zugetragen. Der Täter hatte sich an der Eingangstür des Gebäudes in der Hauptstraße zu schaffen gemacht, gelangte aber nicht ins Haus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen sollen sich unter 08232/9606-0 bei der Polizei in Schwabmünchen melden.

