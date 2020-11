vor 16 Min.

Einbrecher stiehlt Werkzeuge aus Lagerhalle in Untermeitingen

Der Unbekannte hat nicht nur Werkzeuge und Geräte gestohlen, sondern auch einen hohen Sachschaden verursacht.

Ein Unbekannter ist in die Lagerhalle einer Untermeitinger Firma in der Schwabenstraße eingebrochen und hat einen Werkzeugkasten und Elektrowerkzeuge im Wert von 4000 Euro gestohlen. Zunächst hebelte der Einbrecher die Türe eines ehemaligen Stalles auf und durchsuchte diesen. Anschließend machte er sich am Eingang der Lagerhalle an einem Baucontainer zu schaffen.

Nach Angaben der Polizei brach er die Tür zur Halle mit großer Gewalt auf. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Der Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend und Sonntagabend. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 08232/96060.

