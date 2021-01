vor 57 Min.

Einbrecher stiehlt Zigaretten und durchsucht Pakete

Ein Einbrecher hat einen Kiosk in Bobingen heimgesucht.

Ein Einbrecher hat in Bobingen einen Kiosk heimgesucht. Nach ersten Ermittlungen ist die Beute mit 3000 Euro erheblich und noch gar nicht komplett erfasst.

Der Einbrecher hat den Kiosk mit Lotto-Annahmestelle und Paketshop im Bobinger Zentrum durchsucht und zahlreiche dort zwischengelagerte Pakete geöffnet. Sicher ist die Polizei, dass Zigaretten und Wechselgeld im Wert von mehr als 3000 Euro gestohlen wurden. Derzeit laufen noch Ermittlungen, was sich in den Paketen befand und was davon gestohlen wurde.

Die Polizei kann den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Dienstagabend, 19.55 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, eingrenzen. Der betroffene Laden befinde sich in einem Gebäude an der Hochstraße, der Eingang liege aber an der Seite zur Bischof-Ulrich-Straße, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wegen der aktuellen Ausgangsbeschränkung könnten Personen oder Autos aufgefallen sein, die nach 21 Uhr unterwegs waren. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)

