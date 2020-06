vor 28 Min.

Einbrecher stiehlt im Königsbrunner Süden teures Werkzeug

Gleich an drei Gebäuden im Königsbrunner Süden hat sich ein Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren ein Baustellencontainer an der Westendstraße, die Werkstatt eines Asphaltmischwerks in der Landsberger Straße und das Vereinsheim eines Volleyballvereins in der Benzstraße in Königsbrunn Ziel des Diebes. Aus der Werkstatt stahl der Täter mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro, in dem Vereinsheim ließ er eine Summe Bargeld mitgehen. Der Baustellencontainer enthielt keine lohnenswerte Beute, berichtet die Polizei.

Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf insgesamt 1900 Euro. Durch die gefundenen Spuren können alle drei Taten einem Täter zugeordnet werden. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

