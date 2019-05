vor 35 Min.

Eine 100 Tage dauernde Radtour

Von Nowosibirsk in Russland bis Chongqing in China

Mehr als 400 Fotos, kommentiert mit seinen Eindrücken und Erlebnissen der 100 Tage dauernden Radtour von Nowosibirsk bis ins chinesische Chongqing, präsentierte Martin Rid bei seiner Bilderschau im Saal des Bürgerhauses Obermeitingen.

Die 140 interessierten Zuhörer waren begeistert von Rids rund zweistündigem Vortrag, der ihnen in Worten und Bildern anschaulich das sibirische Russland, die Mongolei und China näherbrachte. Dabei erfuhren sie auch einiges über die Geschichte, die Religionen, die Kultur sowie Flora und Fauna der Länder, die der 68-jährige Martin Rid und seine Lebensgefährtin Karin Löhr im vergangenen Sommer durchradelt haben.

Es war eine Etappe einer Radweltreise, die ein Radreiseveranstalter aus Berlin organisiert hatte. Sie startete am 1. April 2018 in Berlin und wird dort am 7. Juli 2020 wieder enden. Begleitet wird die Radgruppe von örtlichen Reiseführern und einem Begleitfahrzeug. Ausgehend von Nowosibirsk führte Rid und seine Mitradler die Tour entlang stark befahrener Straßen durch die Taiga und die Städte Krasnojarsk und Irkutsk an den Baikalsee. Über Ulan-Ude ging es weiter gen Süden in Richtung Mongolei, dem größten Grassteppenland der Erde. Dort machten sie auch halt in der auf 1350 Meter gelegenen Hauptstadt Ulan-Bator. Nach nur wenigen Höhenmetern in Russland und der Mongolei wartete in China die radfahrtechnisch schwerste Strecke der Tour und meist Regenwetter auf die Radler. Nach 7500 Kilometern und 55000 Höhenmetern kamen Martin Rid und Karin Löhr nach 98 Tagen in Chongqing an. (heide)

