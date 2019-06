vor 10 Min.

Eine Blume für jede Melodie

Die jüngsten Musiker der Stadtkapelle präsentieren am Wasserturm einen kleinen Strauß an Melodien

Ein Strauß aus 50 Melodien, das ist das Geschenk der Jugend der Stadtkapelle zum Jubiläum der Stadterhebung. Er wird in diesem Jahr mit jeder gespielten Melodie größer. Nun fügte der Nachwuchs, die Ohrenwecker, zehn weitere Blumen hinzu: Unter den schattigen Bäumen am Wasserturm erfreuten 35 junge Musiker rund 60 Besucher mit einem fröhlichen Melodienmix.

Es war dies das dritte Set der „50 Melodien“, das am 1. Januar mit der Stadterhebungsfanfare von Alois Gieron auf dem Kirchvorplatz von St. Felizitas eröffnet worden war. Das zweite Set – die „Solistenparade“ mit den Stücken 4 bis 17 fand im Februar im Laurentiushaus viele Zuhörer. Manuela Grimme, die Vorsitzende der Stadtkapelle, zieht Zwischenbilanz: „Beide Konzerte waren sehr gut besucht und die Resonanz war super“, sagt sie erfreut. Warum es die verschiedenen Jugend-Ensembles des Vereins sind, die diese Konzertreihe bestreiten, begründet sie so: „Das Motto dieses Stadtjubiläums lautet ja „50 Jahre jung“ und deshalb sind es unsere jungen Musiker, die sich hier präsentieren.“

Den Taktstock an diesem Nachmittag am Wasserturm führte in bewährter Weise Milos Glückmann, der Dirigent der Orchester des Vereins. Und durch das Programm führten Mona Wichmann und Franz Thanner, die auch die Organisation dieser Konzertreihe übernommen haben. Es ist eine schöne Idee, dass die Jugend des Vereins der Stadt nicht nur musikalisch ein Ständchen bringt, sondern dies auch veranschaulicht, indem sie für jede Melodie eine Blume gestaltet, die dem Strauß mit jeder gespielten Melodie zugefügt wird.

Die Besucher genossen die Musik im grünen, schattigen Ambiente am Wasserturm, das der Gartenbauverein zur Verfügung gestellt hat und dessen Mitglieder darüber hinaus auch die Bänke aufbauten und für die Bewirtung der Gäste sorgten. Die Ohrenwecker erhielten viel Applaus und mussten sogar noch eine Zugabe spielen.

Das nächste Set von „50 Melodien für Bobingen“ findet am Donnerstag, 3. Oktober, um 17 Uhr am Grillplatz in Straßberg statt, wenn das Jugendblasorchester unter dem Motto „Musikalischer Grillgenuss“ die Stücke 28 bis 37 spielt.

Aber so lange muss niemand auf das nächste Konzert der Stadtkapelle warten, denn am Dienstag, 9. Juli, spielt das Blasorchester seine traditionelle Serenade. Diesmal auf dem Schulhof in Straßberg. „Es war der Wunsch des Kulturamtes, dass auch in den Stadtteilen Konzerte stattfinden. Außerdem sind viele unserer Musiker ja aus Straßberg“, sagt Manuela Grimme. Und selbstverständlich wird die Stadtkapelle auch beim Festumzug zum Stadtjubiläum dabei sein. (inge)

