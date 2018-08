00:34 Uhr

Eine Börse für Wohnungssuchende und Vermieter

Der Landkreis will sie mit Internetplattform zusammenbringen. Gesucht: Einfache Unterkünfte

Der Boom im Wohnungsbau hat eine Kehrseite: Neue Häuser und Eigentumswohnungen dienen vor allem zahlungskräftigen Menschen und lindern kaum die Probleme von Alleinerziehenden, Rentnern, Asylberechtigten oder Geringverdienern bei der Suche nach geeignetem Wohnraum.

Deshalb hat der Landkreis Augsburg nun eine sogenannte Online-Wohnraumbörse ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine Plattform im Internet, auf der Vermieter geeignete Wohnungen direkt für finanziell Benachteiligte anbieten können. Der Landkreis fungiert dabei als Ansprechpartner und Vermittler, um die Abwicklung von Mietverhältnissen so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

Landrat Martin Sailer hofft: „Neben den Bauprojekten unserer Wohnungsbau GmbH (WBL) kann die Online-Wohnraumbörse ein geeignetes Instrument sein, um die Wohnungsnot zu entschärfen.“ Vor allem hoffe der Landkreis auf Vermieter, die ihre leer stehenden Objekte bisher nicht auf dem Markt angeboten haben, weil sie beispielsweise nicht modernisiert, eher klein oder vermeintlich unattraktiv sind. „Jeder günstig angebotene Wohnraum ist ein Gewinn für unsere Börse“, sagt Monika Kolbe, die zuständige Geschäftsbereichsleiterin im Landratsamt, „denn oftmals reichen kleine Maßnahmen aus, um das entsprechende Objekt gut bewohnbar zu machen.“

Da Wohnraumknappheit für immer mehr Menschen zum Problem werde, seien viele Wohnungssuchende gern bereit, Abstriche beim Komfort in Kauf zu nehmen. „Wir suchen insbesondere Vermieter, die einen eigenen Beitrag zu einer solidarischen Gemeinschaft leisten möchten und bereit sind, an den Meistbedürftigen und nicht an den Meistbietenden zu vermieten“, so Kolbe weiter. So sollen angebotene Wohnungen denjenigen zugutekommen, die sie am dringendsten brauchen. Das Landratsamt fungiert hierbei als eine Art Vermittler, der Mietangebote annimmt und dann gezielt an die infrage kommenden Mieter weiterleitet.

Für Fragen der Vermieter steht mit Dominik Lichtenstern im Landratsamt ein zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. Nach der Klärung erster Fragen werden interessierte Vermieter dann, je nach eigenen Vorstellungen, von den Ehrenamtskoordinatorinnen (bezüglich anerkannter Flüchtlinge und Asylberechtigte), den Mitarbeitern des Jugendamtes (betreffend Alleinerziehende und ehemals unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), den Mitarbeitern des „Besonderen Sozialen Dienstes“, des Jobcenters und der Sozialhilfe betreut. Der Hintergrund: „Wir möchten Vermietern die Hemmungen nehmen, sich auf ein Mietverhältnis mit einer Person mit geringem Einkommen einzulassen“, betont Kolbe. „Die genannten Mitarbeiter helfen bei Bedarf gerne bei der Kontaktaufnahme und dem Abschluss des Mietvertrags.“ (AZ)

im Internet unter www.landkreis-augsburg.de/wohnraumboerse. Für generelle Fragen steht Dominik Lichtenstern, Telefon 0821/ 3102-2174, zur Verfügung.

