Eine Entscheidung damit das Leben wieder bunt wird

Plus Marianna Haas war Lehrerin am Königsbrunner Gymnasium. Nach einer schweren Krankheit hat sie sich umorientiert. In ihrer Praxis auf Gut Morhard will sie Menschen aus Sackgassen helfen und Kunstprojekte anschieben.

Mit fast 61 Jahren noch mal beruflich neu durchstarten, das wagt Marianna Haas. Die Königsbrunnerin hat im Tierparadies Gut Morhard ihre „MH Praxis & Atelier“ eröffnet und strahlt, als sie erzählt, was sie alles zukünftig vorhat. „Sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen möchte ich therapeutisch arbeiten, und zwar pädagogisch und kreativ ohne Alterseinschränkung.“

Therapie mit Kunst

Um anderen Menschen helfen zu können, hat Haas im vergangenen Jahr ihre Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie abgelegt und damit die Erlaubnis erworben, die Heilkunde als Kunsttherapeutin selbstständig auszuüben. „Schwierige Lebenssituationen, wie Krankheiten und Tod von geliebten Menschen oder auch Behinderungen, Gewalt in Familien, Herausforderungen die Alleinerziehende zu meistern haben oder Begleitung von Angehörigen auf dem letzten Lebensweg, all dies können Auslöser sein, die Betroffene in Sackgassen geraten lassen oder sie psychisch als auch physisch an ihre Grenzen bringen“, erklärt Haas. Wer sie nicht kennt, käme bei ihrer positiven Einstellung und Ausstrahlung nicht auf die Idee, dass sie aus eigener Erfahrung sehr genau weiß, wovon sie spricht.

Denn so ganz ohne Grund hat sie natürlich nicht mit Mitte 50 angefangen, die Grundsteine für ein neues Berufsleben zu legen. Sie erkrankte selbst sehr schwer und konnte sich nach der anstrengenden Behandlungszeit nicht vorstellen, in ihrem damaligen Beruf weiterzuarbeiten. Als Lehrerin am Gymnasium in Königsbrunn für Physik und Biologie, wollte sie sich nach ihrer Genesung dem enormen Leistungsstress nicht erneut aussetzen. „Während meiner Krankheit und auch schon in Krisenzeiten davor, habe ich selbst immer Kraft gefunden, wenn ich mich aktiv kreativ betätigt habe“, erzählt sie. Immer schon habe sie gerne gemalt und sie selbst habe während ihrer medizinischen Behandlung erfahren, wie gut eine begleitende Kunsttherapie helfen kann auf dem Weg zurück in ein gesundes Leben.

Der Gnadenhof wurde zur neuen Heimat

Schritt für Schritt hat sie selbst sich auf den Weg gemacht und hat Flüchtlinge in der Brunnenstadt betreut. Mit ihnen gemalt, zusammen Hochbeete angelegt, mit ihnen gesprochen, ihnen geholfen das Erlebte zu verarbeiten, alles auf rein ehrenamtlicher Basis.„Ich habe auch etwas gesucht, wo ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann und in dieser Zeit kam der Kontakt mit dem Tierparadies zustande“, blickt Haas zurück. Der Gnadenhof, der zum Tierschutzverein Augsburg gehört, wurde für sie immer mehr eine neue Heimat.

Denn hier konnte und kann die Kunsttherapeutin viele ihrer Interessen verwirklichen. Dazu gehören beispielsweise die natürliche Farbengewinnung aus einheimischen Pflanzen oder eigene Papierherstellung. Die Wolle der dort lebenden Schafe nutzt sie, nach dem Waschen und Kardieren wird diese gefilzt und für entsprechende Tätigkeiten genutzt. Der nachhaltige Umgang mit der Natur ist ihr ein echtes Anliegen.

Wichtig für ihr neues Projekt ist auch die Zusammenarbeit mit den Tieren auf Gut Morhard. Diese kann sie bei Bedarf einbinden. „Menschen, die etwas Belastendes mit sich herumtragen, sind oft nicht in der Lage, einfach in einem Satz zu sagen: Das ist mein Problem“, sagt Haas. Geht man beispielsweise zu den Hühnern oder den Pferden, dann können sich Blockaden lösen und es fällt Betroffenen leichter, sich zu öffnen. Das gelte für Kinder genauso wie für Erwachsene.

Ihr neues Projekt gliedert sich in zwei Teile, das eine ist die Praxis, die je nach Krankenkasse auch bezuschusst wird, das andere ist ihr Atelier. Hier ist jeder willkommen, um sich kreativ zu betätigen. „Einfach, weil das eine sehr erholsame und aktive Zeit sein kann, eine Art Urlaub vom Alltag“, sagt die ehemalige Gymnasiallehrerin. Jeder der Lust habe könne mitmachen, egal welcher Nation er angehöre, mit oder ohne Behinderung, Frauen und Männer.

Ihre Botschaft: Das Leben ist Veränderung

Marianna Haas möchte vermitteln, was sie selbst erlebt hat. Egal was passiere, das Leben sei Veränderung und wenn man zulasse, dass sich etwas verändert, könne man auch seinen jeweiligen Gesichtspunkt weiterentwickeln. Sie selbst geht als bestes Beispiel voran, ihr Glas war und ist immer halb voll. „Immer vorwärts“ – so lautet ihr Motto. Auf ihren Lorbeeren in Sachen Weiterbildung ruht sie sich nicht aus, sondern macht zurzeit noch eine weitere Schulung in Mental-Feldtechnik, einer Methode, bei der mit Klopftechniken und heilenden Sätzen gearbeitet wird.

Für die Zukunft hat sie viele Pläne und ist den Verantwortlichen von Gut Morhard sehr dankbar, dass sie sich dort verwirklichen darf. Für die erste Pfingstferienwoche plant sie, in einem Gemeinschaftsprojekt von Mittwoch bis Samstag einen Pizza- und Lehmbackofen zu bauen und diesen dann am Sonntag einzuweihen. Dieses Angebot richtet sich an Kinder und Erwachsene.

In nicht allzu ferner Zukunft möchte sie auch einmal im Monat den Tanz der vier Himmelsrichtungen anbieten oder auch zusammen mit Interessierten Skulpturen erschaffen. Die Ideen gehen der ehemaligen Gymnasiallehrerin für ihr neues Betätigungsfeld nicht aus und sie freut sich über alle Menschen, die sich bei ihr melden, entweder weil sie psychologische Hilfe brauchen oder weil sie kreativ tätig werden wollen. Wobei bei Marianna Haas diese beiden Komponenten Hand in Hand gehen.

und Kontakt über www.theralupa.de. Das nächste offene Atelier findet am 7. Juni statt, von 10 bis 17 Uhr, eine Voranmeldung ist gewünscht unter Telefonnummer unter 08231/3406666 (Gut Mordhard)