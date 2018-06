11.06.2018

Eine Frage der richtigen Verkehrsführung

Der Gemeinderat Untermeitingen kritisiert ein Bauvorhaben der Nachbargemeinde Klosterlechfeld

Von Veronika Lintner

Während Bürgermeister Simon Schropp noch im Urlaub weilte, führte seine Stellvertreterin Sonja Storch die jüngste Sitzung des Untermeitinger Gemeinderats. Die Sitzung konzentrierte sich auf einige Bauvorhaben, während ein Thema aus dem Nachbarort eine lebhafte Debatte auslöste.

Der Pärchenclub in Untermeitingen plant Umbaumaßnahmen. Elfriede Lösch, die Leiterin des Untermeitinger Bauamts, erklärte den Entwurf für den Klub in der Industriestraße. Dieser will nun Platz für rund 100 Besucher schaffen. Eine Sauna sei geplant, dazu ein kleiner Pool. Die Parkplätze seien in ausreichender Zahl nachgewiesen, auch für die gemeinsame Parkfläche mit dem angrenzenden Barhaus. Das Gremium stimmte dem Bauantrag einstimmig zu.

Ein Vorhaben der Nachbargemeinde Klosterlechfeld beschäftigt den Untermeitinger Gemeinderat schon seit Monaten: der Bebauungsplan für die Otto-Wanner-Straße. Die benachbarte Gemeinde hat dort, südlich der Alpenstraße, ein neues Baugebiet mit rund 3,9 Hektar ausgewiesen. Auf dieser Fläche sollen Ein- und Mehrfamilienhäuser und eine neue Kindertagesstätte entstehen. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Umgemeindungsfläche – ein Gebiet, das bis November 1997 noch zu Untermeitingen gehörte. Der Plan löste in der Gemeinderatssitzung Unmut aus; viele Räte befürchten, dass nun der Gemeinde Untermeitingen ein höheres Verkehrsaufkommen drohe. Denn die Obermeitinger Straße, die an das Gebiet grenzt, soll laut Plan an ihrem nördlichen Ende verkehrsberuhigt werden. Nach derzeitigen Verkehrszahlen passieren rund 300 Fahrzeuge täglich diese Route – und die Prognosen rechnen mit steigenden Zahlen. Die Gemeinde Untermeitingen befürchtet nun, dass die Entschleunigung des Verkehrs nun zu Ausweichrouten über Unter- und Obermeitingen führt. Karl Strass von der CSU zählt zu den Skeptikern: „Da werden Verkehrsprobleme auf Untermeitinger Flur verlegt.“ Vor allem kritisiert er den Alleingang der Gemeinde Klosterlechfeld: „Die Planung ist mit Untermeitingen abzustimmen“ – so laute eine Passage im Vertrag, mit dem die Umgemeindung der Fläche damals beschlossen wurde. Strass sagt: „Es ist fraglich, ob man künftig solche Verträge schließt. Da werden Verkehrsprobleme auf Flur von Untermeitingen weitergeleitet.“ Herbert Riess von der Freien Wählervereinigung zeigt sich enttäuscht und wirft Klosterlechfeld mangelnde Rücksichtnahme bei diesem Straßenbauvorhaben vor: „Das geht nicht. Wir verlangen Verlagstreue.“ Versöhnlicher reagiert Peter Daake von den Grünen: „Das haben wir einfach schlecht gemacht. Wir müssen daraus lernen und es in Zukunft besser machen.“ Die Kritikpunkte und Einwände werden nun in einer Stellungnahme an die Gemeinde Klosterlechfeld weitergeleitet.

