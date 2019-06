vor 51 Min.

Eine Gedenktafel in Burgwalden erinnert an KZ-Häftlinge

Zeitzeugen und die Dorfgemeinschaft wollen eine Schreckensnacht nicht in Vergessenheit geraten lassen. Tausend Gefangene wurden einst durch den Ort getrieben.

Was war das für eine verheerende Zeit, als zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Außenstelle des KZ-Dachau in Augsburg-Pfersee geräumt wurde und im April 1945 über 1000 Gefangene Richtung Kaufering getrieben wurden. Auf ihrem Weg dorthin machte der streng bewachte Evakuierungszug einen Übernachtungsstopp in Burgwalden.

Schlimme Szenen aus der Kindheit

„Die Erinnerungen dazu sind bei mir noch so da, als ob es gestern gewesen wäre“ erzählt Anneliese Schreivogel. Als neunjähriges Kind beobachtete sie das unmenschliche Treiben vom Fenster der Fuggerschen Gastwirtschaft aus, deren Pächter ihre Eltern Johann und Elisabeth Burkhart waren.

„Wir durften als Kinder nicht raus. Auf Nachfrage meiner Mutter, was das denn für Menschen seien, bekam sie die Antwort: Das sind alles Schwerverbrecher“, erinnert sich die Zeitzeugin noch genau. „Die Gefangenen haben in Stallungen und Stadeln übernachtet. In einem riesigen Kessel wurden Kartoffeln gekocht, wovon jeder Häftling mit zwei Stück und einer Scheibe Brot versorgt wurde. Vor lauter Hunger hätten diese am Liebsten den Schweinetrog leergegessen“ weiß Anneliese Schreivogel zu berichten. Die Not der Gefangenen bekam auch Hofpächter Fendt zu spüren, denn nach Abzug des Trosses bemerkte er, dass alle Vorratsbehälter mit Viehfutter, wie etwa Getreidebruch, leer waren.

Vier Holzkreuze zeugten einst von dem Greuel

Leider sind in dieser Nacht auch einige Häftlinge gestorben und in Burgwalden begraben worden. Sie erlebten die Befreiung durch die US-Truppen am 27. April 1945 bei Klimmach nicht mehr.

Das ganze schreckliche Szenario kam wieder zur Sprache, als Erika Trambisch, die inzwischen in den USA lebt, vor ein paar Jahren ihre alte Heimat besuchte. Beim Gang über den Friedhof stellte die Nichte des ehemaligen Forstassessors Christian Trambisch fest, dass die Holzkreuze für die Gräber der wahrscheinlich vier verstorbenen KZ-Häftlinge fehlten. Gemeinsam mit ihren Jugendfreunden Anneliese Schreivogel und den mittlerweile verstorbenen Gretl Seitz und Martin Schuster sen. ging sie auf Ursachensuche, was da passiert sei, doch den Grund dafür konnte ihnen selbst bei der Stadt Bobingen niemand nennen.

Auch wurde die Dorfgemeinschaft Burgwalden mit ihrem damaligen Vorsitzenden Reinhold Schreiber kontaktiert, die sich letztendlich der Angelegenheit annahm. „Da muss doch was unternommen werden“ war der einhellige Tenor einer späteren Mitgliederversammlung. Und so geschah es nun, dass nach eingehender Beratung in der Vorstandschaft Burgwaldens Heimatforscher Lorenz Schreiber intensiv recherchierte.

Auf dessen Ergebnis hin erstellte Helmut Schuster eine Gedenktafel, die an dieses grausame geschichtliche Ereignis erinnern soll. All dies erfolgte in Absprache der Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Burgwalden, Gaby Böhm, mit der fuggerschen Verwaltung. Im Rahmen einer feierlichen Messe bekam das Zeitdokument nun einen Ehrenplatz auf dem Burgwalder Friedhof. (fjk)