vor 34 Min.

Eine Kabarettistin macht den Anfang in der Buchhandlung Schmid

Die Kabarettistin Andrea Limmer tritt bereits am 7. September in Schwabmünchen auf.

In der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid gibt es bei den Veranstaltungen der nächsten Wochen einige Änderungen. Start ist am 7. September mit Andrea Limmer.

Die Ferien nähern sich dem Ende und damit steigt auch die Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen wieder in das Veranstaltungsprogramm ein. Diesmal gibt es allerdings ein paar Turbulenzen in Form von Terminverschiebungen von Seiten der jeweiligen Künstler, teilt Buchhändler Hans Grünthaler mit.

Die erste Änderung betrifft Mittwoch, 2. Oktober: Das englische Trio Faustus hat seine Deutschland-Tour abgesagt, womit natürlich auch der Termin in Schwabmünchen entfallen muss. Doch das ist nicht die einzige Absage: Das Konzert der südafrikanischen Sängerin Thabilé, das für den 24. Oktober geplant war, muss aus persönlichen Gründen der Künstlerin ausfallen. Bereits erworbene Karten für die beiden Veranstaltungen können bei der Buchhandlung Schmid zurückgegeben werden.

Das Duo Coconami tritt bereits am 27. November in Schwabmünchen auf

Ebenfalls gute Gründe, die noch nicht bekannt gegeben werden dürfen, hat das Duo Coconami für seine notwendige Terminverschiebung. Statt am 21. Januar sind sie nun am 27. November in Schwabmünchen zu Gast. Daneben gibt es aber auch gute Nachrichten: Planmäßig startet das Veranstaltungsprogramm in der Buchhandlung Schmid am Samstag, 7. September , mit der Kabarettistin Andrea Limmer und ihrem neuen Programm „Das Schweigen der Limmer“. Charmant, hintersinnig und stimmgewaltig richtet das niederbayrische Energiebündel ihrem Publikum die Wadeln wieder nach vorn und das Wurzelchakra auf Fortuna aus. Der Eintritt beträgt 14 Euro, Schüler und Studenten zahlen zehn Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.

Friedemann Karig liest am 13. September aus seinem Romandebüt „Dschungel“ vor. Die Kabarettistin Andrea Limmer tritt bereits am 7. September in Schwabmünchen auf. Bild: Paul Ripke, H. Ringelstetter

Die erste Lesung in der Buchhandlung Schmid gibt es dann am Freitag, 13. September, mit Friedemann Karig und seinem tollen Romandebüt „Dschungel“ – ein spannender Abenteuer- und Reiseroman, und die berührende Geschichte einer Freundschaft. Ein junger Mann begibt sich auf eine abenteuerliche Reise in den kambodschanischen Dschungel, um seinen verschwundenen Freund zu finden. Dabei erinnert er sich immer wieder an die gemeinsame Kindheit und Vergangenheit. Friedemann Karig, geboren 1982, studierte Medienwissenschaften, Politik, Soziologie und VWL. „Dschungel“ ist sein literarisches Debüt, zuvor erschien 2017 sein Buch „Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie“. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, Schüler und Studenten zahlen neun Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. (SZ)

Themen Folgen