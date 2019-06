vor 18 Min.

Eine Klangreise in den Musiksommer

Die Reihe sakraler Konzertabende in Bobingen beginnt mit einem Streifzug durch die Musikgeschichte. Bei unserer Kartenverlosung gibt es zehn Freikarten.

Von Pitt Schurian

Eine Reise durch die Musikgeschichte mit dem Klang von Blechbläsern eröffnet den diesjährigen Bobinger Musiksommer.

Das erste Konzert findet am Sonntag, 30. Juni, um 19.30 Uhr in der Liebfrauenkirche statt. Das Bläserensemble „Klangblech“ bringt Musik von Renaissance bis Moderne, von geistlicher Chormusik bis zur Oper.

Tobias Burann-Drixler, der Leiter dieser Reihe sakraler Sommerkonzerte, verspricht: „Das Bläserensemble Klangblech bereichert den Bobinger Musiksommer mit einem abwechslungsreichen Programm quer durch die Epochen und Stilrichtungen der Musik.“ Mit vier Trompeten, vier Posaunen, Horn und Tuba wagen sich die Musiker an Meisterwerke von Anton Bruckner und Wolfgang Amadeus Mozart, präsentieren virtuose Solisten aus ihren eigenen Reihen und präsentieren hörenswerte Originalkompositionen für die Besetzung des Zehnerensembles. Die verträumte Melodie des „Chanson de Matin“ von Edward Elgar finde ebenso ihren Platz wie die festlichen Blechklänge der Brass Symphony von Jan Koetsier, sagt Burann-Drixler. Die Eintrittspreise: im Vorverkauf 11 Euro (ermäßigt 6 Euro), an der Abendkasse 13 Euro (ermäßigt 8 Euro).

Gemeinschaftskonzert in der Pfarrkirche St. Felizitas

Weiter geht es mit dem Bobinger Musiksommer am Sonntag, 21. Juli, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Felizitas. Das Gemeinschaftskonzert mit klassischer Chormusik wird gestaltet vom thüringischer Akademischen Singkreis, dem Kammerchor Schwabmünchen sowie Michael Dolp (Orgel). Leitung: Jörg Genslein und Tobias Burann-Drixler. Das Motto des Abends: „Hear my prayer, oh Lord“.

Nach einer kurzen Pause wird die Konzertreihe fortgesetzt mit Liedern über Höhen und Tiefen des Lebens. „Learning to fall“ heißt es am 15. September um 18.30 Uhr in St. Wolfgang und Wendelin.

Den Abschluss des Musiksommers bildet am Sonntag, 29. September, um 18.30 Uhr in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche das geistliche Chorkonzert „Liebe, Hoffnung, Glaube“. Es wirken mit: das Vokalensemble Klangverwandt, Theresa Holzhauser (Mezzosopran), Eva Reinsch (Klavier), Johannes Göppel (Percussion) und Peter Lukas (Texte). Die Leitung hat Sigrid Pröbstl.

Unsere Zeitung verlost zum Auftakt am 30. Juni fünf Mal zwei Karten. So können Sie bis Mittwoch, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort „Musiksommer“.

Per E-Mail: Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

Per Post: Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der automatischen Telefonansage 0821/7772355.

Die Gewinner werden von uns telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt.

Karten im Vorverkauf gibt es zu allen veranstaltungen im Pfarramt St. Felizitas, Hochstraße 2a in Bobingen, bei Bücher Di Santo, Hochstraße 5b1 sowie bei Schreibwaren Max Schiller, Winterstraße 20c. Telefonische Kartenreservierung im Pfarramt St. Felizitas, unter Telefon (08234) 9642-0 (Montag - Freitag 8-12 Uhr).

