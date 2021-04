Eine Lärmschutzmauer an der Linie 3 soll Anwohner schützen

Plus An der Trasse der Linie 3 im Bereich des Siedlerwegs in Königsbrunn soll eine kleine Lärmschutzmauer entstehen. Über die Gestaltung diskutiert der Stadtrat ausführlich.

Entlang der Straßenbahn-Trasse der Linie 3 zwischen der Ammerseestraße und der künftigen Haltestelle Mindelheimer Straße soll eine kleine Lärmschutzmauer den Rad- und Fußweg auf einer Länge von etwa 200 Metern von den Gleisen trennen. Ursprünglich war dort eine Abtrennung mit Bügeln vorgesehen, mit der kleinen Wand will die Stadt aber zusätzlich etwas für den Schallschutz der Anwohner tun. Das Thema wurde zunächst im Bauausschuss diskutiert, nun stand das Thema im Stadtrat auf der Tagesordnung. Die kleine Wand bot dabei erstaunliches Streitpotenzial.

Grundsätzlich hatte Florian Kubsch ( SPD) schon die Ansetzung des Themas im Bauausschuss kritisiert. Sein Argument: Der Stadtrat hatte beschlossen, dass entlang der Trasse begrünte Lärmschutzwände entstehen sollen. Um eine kleine Wand ohne Begrünung zu beschließen, hätte seiner Ansicht nach ebenso der Stadtrat befragt werden müssen. Mit diesem Einwand habe Kubsch recht gehabt, räumte Bürgermeister Franz Feigl in der Sitzung ein. Bei der Begrünung sei es immer um die 2,20 Meter hohe Wand auf der Westseite gegangen, die andere wurde nicht rechtzeitig ins Gremium eingebracht. Die Verwaltung hatte im Bauausschuss noch einige Anregungen für die Gestaltung mitbekommen, nach deren Prüfung wurde das Thema nun dem Stadtrat vorgestellt.

Schallschutzwand an der Linie 3 wird mit Aluminiumgitter gesichert

Strittig war die Gestaltung der 1,20 Meter hohen Wände, die von der Form her an eine Eishockeybande erinnern. Nicolai Abt (SPD) hatte im Bauausschuss moniert, dass die Materialien nicht vandalismussicher seien. Jörg Kratzer vom Tiefbauamt stellte dazu im Stadtrat eine Lösung mit einem engmaschigen Aluminiumgitter vor. Eine Begrünung der Wand sei schwierig, da man für einen Wachstumsstreifen etwa 30 Zentimeter Platz brauche, der dann dem Rad- und Fußweg fehle. Jürgen Göttle (Freie Wähler) hatte im Bauausschuss die Verwendung eines speziellen Materials angeregt, an dem Sprühfarbe nicht haftet. Dieses habe der Hersteller der Banden allerdings nicht im Angebot und gebe keine Gewährleistung, sagte Kratzer.

Doris Lurz (Grüne) regte eine Zusammenarbeit mit Augsburger Graffiti-Künstlern an, die die Wände ansehnlich gestalten könnten, bevor sie wild beschmiert würden. Ilona Reeb sagte, statt Augsburger Künstlern könne man auch Königsbrunner Schüler bitten, ihre kreativen Ideen einzubringen. Alexander Leupolz ( CSU) sagte, es sei traurig, dass man schon bei der Planung an den Vandalismus denke. Die Metalloberfläche biete sich aus seiner Sicht aber nicht als Maluntergrund an. Er plädierte daher dafür, erst einmal abzuwarten, ob es tatsächlich Schmierereien gebe, und darauf zu reagieren. So habe es die Stadt Augsburg auch gemacht.

An der Gestaltung scheiden sich im Königsbrunner Stadtrat die Geister

Jürgen Göttle sagte, die Wand sei das Hässlichste, was er in Königsbrunn je gesehen habe. Ihm habe ein Gärtner gesagt, es wundere ihn, dass man das Bauwerk angeblich nicht begrünen könne. Zudem wunderte er sich, dass der Lieferant die farbabweisende Folie nicht anbiete: "Was ist das denn für ein komischer Experte?" Er warnte vor einer farblichen Gestaltung des Metallgitters, da durch die Löcher nur die Konturen der Kunstwerke erkennbar seien.

Zum Thema Begrünung äußerte sich mit Christian Wörner (CSU) der Experte im Gremium. Pflanzen einzubringen, sei auch auf engem Raum machbar, sagte er: "Es kommt halt auf die Auswahl an. Bestimmte Kletterpflanzen kommen mit deutlich weniger als 30 Zentimetern aus. Mit punktuellen Pflanzungen kann man sich mehr als die Hälfte der Wand begrünen." Eine durchgehende Begrünung sei nicht möglich, aber punktuelle Aufwertungen durch Pflanzen seien denkbar, sagte Bürgermeister Feigl.

Bei einer Abstimmung über die verschiedenen Materialkombinationen fand sich eine Mehrheit von 23:8 Stimmen für eine Kombination aus Metallelementen im Wechsel mit farbig gestalteten Abschnitten.

