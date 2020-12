vor 18 Min.

Eine Liebeserklärung an den Schwabmünchner Luitpoldpark

Plus Maria Reichenauer hat ein neues Buch herausgebracht. Es dreht sich um die Jahreszeiten im Luitpoldpark Schwabmünchen.

Von Maximilian Czysz

Es ist wohltuend, durch den neuen Bildband von Maria Reichenauer zu blättern: Ihre Aufnahmen, die den Luitpoldpark in Schwabmünchen im Wechsel der Jahreszeiten zeigen, lenken von den aktuellen Sorgen ab. Für eine Zeit rückt die Pandemie in den Hintergrund. Im Vordergrund stehen die Farbbilder, die die Schwabmünchnerin in den vergangenen fünf Jahren gesammelt hat. Die Bilderreise ist eine Liebeserklärung, die sich nicht nur Fans des Luitpoldparks ansehen sollten.

Maria Reichenauer, die schon einige Bücher und Kalender herausgebracht hat, lädt zu einem besonderen Spaziergang ein. Wer mitgeht, lernt den Park von seiner schönsten Seite kennen. Ihre Reise durch die Jahreszeiten beginnt die Grafikerin und Fotografin im Herbst.

Das ist die Zeit, in der sich die Bäume in ihrem schönsten Kleid zeigen. "Haute Couture vom Feinsten" nennt Maria Reichenauer die schicke Garderobe. Jeweils einem großen Bild stellt sie ein kleines auf einem schwarzen Hintergrund gegenüber. Dazu gibt es kurze erklärende Texte. So erfährt der Leser etwas über den Martinstag, der für die Landwirte der Anfang eines neuen Wirtschaftsjahrs war. Sie lässt auch Aktuelles einfließen: Beispielsweise geht sie auf die Bronzefiguren Hänsel und Gretel ein, die im September mutwillig umgestoßen wurden.

Ein Auge für Details im Schwabmünchner Luitpoldpark

Stimmig hat Maria Reichenauer die Bilder zusammengefügt. Fast wie bei einer Komposition geht ein Motiv ins nächste über. Außerdem zeigt sich: Die Fotografin hat ein Auge für Details. Ob das der Raureif ist, der sich in Tausenden kleinen Nadeln auf einen Zweig setzt, oder ein mit feinen Tröpfchen besetztes Spinnennetz im Morgenlicht: Natur wird zu Kunst. In der Natur erkennt Reichenauer auch Gesichter. Mit etwas Fantasie und dem richtigen Blickwinkel bekommt ein Stein oder auch ein Baum menschliche Züge.

Weitere Themen im neuen Hardcover-Bilderbuch, das 14,90 Euro kostet und auch direkt über die Autorin zu beziehen ist, sind die Gründer des Luitpoldparks. Der Bankier Anton Maurer und Carl Keck vom Verschönerungsverein hatten den Englischen Garten in München als Vorbild im Auge. Über Herbstfrüchte kommt Reichenauer auf das Thema Wasser, mit dem sie die kleine Rundreise beschließt. Dem letzten Kapitel hätte eine strengere Bildauswahl gutgetan.

